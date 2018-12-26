Розшукують молодика, який скоїв смертельну ДТП на Борщівщині

Дорожньо-транспортна пригода у якій загинула 86-річна пенсіонерка сталася 23 грудня в селищі Мельниця-Подільська Борщівського району. Збивши людину, водій навіть не зупинився.

До правоохоронців повідомлення надійшло від чергового медика районної лікарні. На жаль, пенсіонерку не вдалося врятувати. Жінка померла на місці події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що до вчинення дорожньо-транспортної пригоди причетний 25-річний житель селища. Як з’ясувалося, молодик того дня святкував в одному з барів день народження. Не зважаючи, що вживав алкоголь, сів за кермо транспортного засобу.

Співробітники Борщівського відділення поліції звертаються до всіх, хто знає про місце знаходження 25-річного жителя селища Мельниця-Подільська чи його автівки марки Ауді-А-6 сірого кольору (на фото), повідомити до чергової частини відділення (03541) 2-12-45, 0968967739 або 102.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 286 ККУ.

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