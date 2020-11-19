Вышки туры для строительных работ

Внутренние и наружные фасадные работы, организацию ремонта, монтаж наружной рекламы, клининговые услуги трудно представить без вышек тур. Профессиональная тура строительная на Техпроме имеет колеса, благодаря которым ее легко перемещать. Кроме того, такая конструкция выдерживает большие нагрузки.

Главные преимущества

Компания Техпром поставляет и производит качественное строительное оборудование на территории Украины. На сайте можно приобрести вышку туру по ценам, которые предлагает производитель. Причем, предлагаемые туры имеют разную высотность и с их помощью выполняются разные задачи. Вышки типа тура всегда имеют актуальные цены.

Среди их главных преимуществ следует отметить такие:

1. Благодаря соединению «формовки» усиливается устойчивость. Формовочный станок уменьшает окончание основной трубы в диаметре, делая более плотным крепление в деталях.

2. Покрытие краской из полимера элементов конструкции защищает от таких нежелательных явлений, как снег, дождь и ветер.

3. Обеспечение надежности и безопасности благодаря прочным сварным швам.

4. Простая сборка. Трубы вставляются в трубы. Для этого не нужны особые навыки и инструменты. Не нужно наличие специального помещения, чтобы хранить ее разобранную.

5. Домкраты помогают устанавливать вышки туры на поверхность, имеющую неровности.

6. Для удобства выполнения работ, происходит преставление настила, пока не будет выбрана нужная высота.

Комплектация продукции

Строительная тура просто собирается благодаря своей несложной комплектации. В ней есть такие элементы:

1. Палки базового типа, имеющие домкрат и колеса. Для параллельной установки на ровные поверхности.

2. Объёмные диагонали, которые выравнивают базу.

3. Секции, оснащенные лестницами и гантелями. Вышечная основа. Происходит их наращивание ярусами, пока высота не будет необходимой.

4. Стяжки, соединяющие детали.

5. Замки флажкового типа, имеющие овальную форму. С их помощью происходит скрепление стяжек и лестницы.

Установка вышки туры

Для монтажа необходима утрамбованная площадка для отвода воды:

1. Происходит установка двух баз на поверхность, которая была подготовлена.

2. В стаканы, расположенные в базе, вставляют секционные лестницы.

3. Вышку собирают до той высоты, которая требуется.

4. После наращивания вышки происходит монтаж секции, связанной с ограждением.