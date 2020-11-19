Розвиток ягідництва у Лановецькій громаді: можливості та перспективи

У Бережанській сільській раді відбулася зустріч із Віктором Стравінським, виконавчим директором ТОВ “Боніфрут”. Участь у ній взяв і міський голова Роман Казновецький.

В рамках зустрічі учасників ознайомили із можливостями співпраці із компанією шляхом вирощування ягід, малини і полуниці, та їх збуту.

Цього року ТОВ “Боніфрут” запустило цех із заморожування ягід потужністю 20 т за добу та займається виробництвом високоякісної продукції для українців та іноземців. Фірма пропонує взяти участь у проєктах по вирощуванню малини та полуниці, гарантує допомогу із запуском виробництва та консультативний супровід. Серед планів — організувати пункти збору ягід у селах Лановеччини.

Також Віктор Стравінський представив учасникам успішні практики ягідництва у сусідніх громадах. Заохочує до такої діяльності і міський голова Роман Казновецький, і Віктор Михащук, сільський голова, які брали активну участь у обговореннях.