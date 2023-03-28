Жорстка війна забирає життя найкращих. Загинув Іван Синишин з Тернопільщини

З болем та сумом повідомляємо, що в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини 23 березня 2023 року загинув Синишин Іван Євгенович, 1990 року народження, житель с.Голгоча Підгаєцької громади. Про це повідомляють у міській раді.

Невимовний біль охоплює серце …

Жорстка війна забирає життя найкращих… Іван загинув від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення ворогом обстрілу позицій підрозділу поблизу н.п.Вугледар Волноваського району Донецької області.

Україна втратила Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого…

🕯Вічна Пам’ять та шана Герою!

❗Тіло загиблого Захисника зустрічаємо завтра, 29 березня, у с.Вага орієнтовно о 12:00.

Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани.

❗Всі деталі щодо чину панахиди і похорону повідомимо згодом.