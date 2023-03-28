17:55 | 28.03.2023
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На Донеччині загинув стрілець-снайпер Микола Юрчишин з Лановецької громади

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Двадцятичотирирічний ланівчанин Микола Юрчишин – стрілець-снайпер 3 відділення охорони 2 взводу охорони військової частини А4030 – загинув 26 березня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України. Про це повідомляють у міській раді. 

Життя солдата обірвалось поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Молодий захисник віддано та сміливо служив в ім’я майбутньої Перемоги! Вічна пам’ять загиблому Герою!

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