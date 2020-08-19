Як безпечно подорожувати у 2020 році

Подорожі Україною і за кордон несуть за собою не тільки приємні клопоти, але й несподівані ситуації. Це стало актуальним особливо зараз, коли світом поширюється небезпечна хвороба. Страховий поліс допомагає максимально убезпечити себе і свої кошти від позаштатних випадків.

Як скористатися полісом

Туристична страховка забезпечує гарантоване отримання екстреної медичної допомоги під час відпочинку за кордоном і компенсацію усіх витрат, пов’язаних з нею.

При виникненні страхового випадку слід негайно зателефонувати у цілодобову службу підтримки страхової компанії за номером, вказаним у полісі. Там детально поінформують про те, що робити далі, наприклад, назвуть адресу найближчої лікарні, куди слід звернутися за допомогою або допоможуть викликати лікаря в готель. При цьому всі витрати на лікування оплатить страхова.

Як обрати франшизу та страховий ліміт

Франшиза — це сума, яку компанія дозволяє не компенсувати застрахованій особі. Якщо вона нульова, то компанія зобов’язується повністю оплатити лікування. Звісно, такі поліси будуть коштувати трохи більше.

Страховим лімітом називають максимальну суму, яка може бути компенсована у межах одного страхового випадку (для подорожей до країн ЄС має бути не менше 30 тис. євро). У межах цієї суми відбувається оплата лікування до зняття гострого стану.

Від чого залежить вартість страховки

Ціна поліса залежить від багатьох факторів. Наприклад, якщо в планах на подорож є екстремальні види спорту, доведеться заплатити за таку страховку дорожче. Збільшується вартість страхування з віком особи. Більш високу ціну будуть мати поліси, що додатково страхують від затримки рейсу, передбачають оплату адвокату та ін.

Що покриває базовий поліс

Сучасний базовий страховий поліс покриває витрати на:

невідкладну медичну допомогу;

транспортування до медичного закладу;

доставку до рідної країни, якщо це необхідно;

придбання ліків, виписаних лікарем;

невідкладну стоматологічну допомогу;

спеціальний захист у разі інфікування COVID-19 під час подорожі;

оплату термінового зв’язку, пов’язаного зі страховим випадком.

Страхові компанії пропонують більш повні програми страхування, які захищають від додаткових ризиків — витрати при втраті документів, необхідність продовження перебування в країні, отримання юридичної допомоги, затримка рейсів, багажу, приїзд родича для догляду в стаціонарі і т. п.

Що не вважають страховими випадками

Більшість страхових компаній не покривають витрати на лікування:

травм, що були отримані у форс-мажорних обставинах (війна, революції, теракти і т. п.), унаслідок дій, ризикованих для життя;

хронічних захворювань, а також тих, що вже були на момент страхування;

травм, отриманих у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Також страхова компанія не оплачує вартість медичних препаратів для оздоровлення, пластичні операції та пологи.

В усіх інших ситуаціях туристичне страхування — це гарантія безтурботної і вдалої подорожі, яка забезпечена підтримкою міжнародних сервісних компаній-партнерів по всьому світу.