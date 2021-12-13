Тернопільський суд пом’якшив запобіжні заходи вимагачам, які залякували родину підприємця Юника

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги захисника підозрюваних Богдана К. та Василя С. на ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду відповідно від 2 грудня 2021 року та 6 грудня 2021 року. Цими ухвалами підозрюваним строк тримання під вартою було продовжено до 8 січня 2022 року, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Нагадаємо, у травні цього року дві торгові точки Олега Юника спалили, через декілька днів на його особистий номер телефону почали доноситися дзвінки та повідомлення шантажуючого змісту. Згодом стали тероризувати й дружину – Христину Юник. Також зловмисники вимагали у родини підприємця кошти у розмірі 250 тисяч доларів (майже 7 млн. грн.).

Не погодившись із ухвалами слідчого судді, захисник підозрюваних подав апеляційні скарги, в яких просив ці ухвали скасувати та винести нові, якими змінити запобіжний захід Богдану К. та Василеві С. із тримання під вартою – на домашній арешт у нічний час. І покласти на них процесуальні обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Свою позицію адвокат аргументував тим, що зазначені в ухвалах слідчого судді ризики, а саме, що Богдан К. і Василь С. можуть переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином – відсутні. Також зауважив, що слідчим суддею не взято до уваги докази, котрі могли істотно вплинути на зроблені висновки, а також відомості про поведінку підозрюваних під час першого затримання в цьому провадженні та наступного звільнення під заставу, обрання запобіжного заходу судами першої та апеляційної інстанції, яка свідчить про те, що вони не уникали участі в судових засіданнях і з’являлися за викликом слідчого для участі в процесуальних діях. Крім того, захисник стверджував, що перебуваючи в місцях утримання під вартою, підозрювані також брали участь у всіх необхідних слідчих та процесуальних діях, не створюючи розслідуванню жодних перешкод.

В ході судового та апеляційного розгляду адвокатом було надано позитивні характеристики, видані відносно Богдана К. релігійними організаціями та громадами, а також із попередніх місць його навчання та роботи. Окрім того, адвокат наголошував, що Богдан К. до затримання навчався в аспірантурі медичного університету, раніше не судимий, має постійне місце проживання. Також стороною захисту надано відомості стосовно підозрюваного Василя С., який позитивно характеризувався як до затримання, так і після нього, має постійне місце проживання, одружений та має на утриманні неповнолітню дитину.

В судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, доводи захисника та підозрюваних, які підтримали апеляційні скарги, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали кримінального провадження, погодилась з доводами апеляційних скарг лише частково

За змістом ч. 4 ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК України якщо при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою прокурор не доведе недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання існуючим ризикам, слідчий суддя, суд має право пом’якшити запобіжний захід та покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов’язки, передбачені ч. 5 цієї статті.

В ході апеляційного розгляду встановлено, що висновки слідчого судді про обґрунтованість пред’явленої Богдану К. і Василю С. підозри є правильними та підтверджуються дослідженими ним матеріалами провадження, сукупність яких вказує на те, що підозрювані можуть бути причетними до вчинення інкримінованих йому злочинів. Також, апеляційний суд відхилив доводи захисника про відсутність в даному випадку ризиків того, що підозрювані можуть переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони захисту, що для запобігання зазначеним ризикам достатнім буде застосування домашнього арешту, однак не лише в нічний час, як стверджував захисник. На переконання колегії суддів, лише цілодобово перебуваючи вдома із електронним засобом контрою місця перебування, підозрювані не зможуть переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні чи перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. Також, з урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється уже тривалий час, зменшився і ступінь ризику того, що підозрювані можуть знищити, сховати або спотворити речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи на вказані обставини та вимоги закону, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду задовольнила апеляційні скарги захисника частково та пом’якшила підозрюваним запобіжний захід, застосувавши до Богдана К. і Василя С. цілодобовий домашній арешт з покладенням відповідних обов’язків, зокрема зобов’язала їх носити електронний засіб контролю, який дає змогу відслідковувати та фіксувати місцезнаходження кожного з них.

Варто нагадати, що відносно третього підозрюваного в цьому кримінальному провадженні – Василя Л., на даний час діє запобіжний захід у вигляді застави, який, згідно зі ст. 176 КПК України, вважається більш м’яким запобіжним заходом, ніж домашній арешт.

Органами досудового розслідування Богдан К., Василь С. і Василь Л. підозрюються у тому, що вимагали у тернопільського підприємця Олега Ю. 250 тис доларів США (відповідно до курсу НБУ – 6 млн. 881 тис. 500 грн). Потерпілий повинен був перерахувати кошти електроною платіжною системою “Bitcoin”. У разі не виконання вимог погрожували пошкодженням майна та застосування насильства щодо його близьких родичів

Дії підозрюваних органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.189 (вимагання передати чуже майно, з погрозою насильства відносно близьких родичів потерпілого, з пошкодженням майна, за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб). Тобто, як тяжкі злочини, за які передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі строком відповідно від 3 до 7 років та від 3 до 10 років.

На даний час досудове розслідування за вказаними фактами ще не закінчилось, а запобіжні заходи відносно підозрюваних застосовані на час його проведення з метою забезпечення виконання ними відповідних процесуальних обов’язків

Питання призначення передбачених законом покарань та доведеності факту вчинення підозрюваними Богданом К., Василем С. і Василем Л. складу інкримінованих їм злочинів має вирішуватися судом при розгляді обвинувачення по суті, оскільки Конституцією України визначено, що кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.