Знайшли вандалів, які понищили автобусну зупинку у Чорткові

Муніципальна варта Чорткова встановила особи п’ятьох хлопців, котрі вночі зламали автобусну зупинку!

Пошуки зловмисників розпочались ще о 8 ранку. Завдячуючи 20 (!) камерам відеоспостереження, як комунальним, так і приватним, вдалось майже відразу вийти на слід п‘яти молодих хлопців. Спершу компанія бурхливо веселилась на площі Героїв Євромайдану, після чого (під супровід відеокамер, не усвідомлюючи того) пішли вгору по вул. Ст.Бандери. Проходячи повз автобусну зупинку, зупинились, і чомусь вирішили на неї залізти. Хоч конструкція і металева, втім очевидно, що вона не витримала навантаження від ваги відразу кількох хлопців.

Більше того, як згодом виявилось, цей «історичний» момент один з хлопців «героїчно» знімав на відео та виклав у «сторіс» в соціальній мережі Instagram. Завершивши справу, компанія спокійно попрямувала додому.

Не одну годину працівники муніципальної варти Чортківської міської ради Ярослав Гавянець та Андрій Стеліга, а також працівники сектору інформаційно-програмного забезпечення Богдан Школьницький та Олександр Шликов вивчали записи відеокамер, намагаючись знайти найбільш вдалий кадр, де реально було би розпізнати обличчя хлопців. «Муніципали» спрацювали надзвичайно професійно та оперативно. За декілька годин обійшли не один магазин, переглядаючи записи камер та спілкуючись із місцевими мешканцями, намагаючись знайти зачіпки.

Варто зазначити, що публікація про вандалізм і прохання допомоти таки дали результат. Двоє жителів Чорткова відгукнулись та надали цінну інформацію, котра дозволила встановити особи двох з п‘яти хлопців. А далі – за ланцюговою реакцією – було неважко дізнатись імена решти.

Отож, імена зловмисників: Вадим, Дмитро, Михайло, Едмон, Андрій (прізвища наразі не публікуємо). Всі неповнолітні. Хлопці завтра о 9 год. ранку матимуть зустріч із міським головою Чорткова Володимиром Шматьком. Про результати розмови повідомимо додатково.

На хлопців складено протоколи про адміністративне правопорушення за статею 152 КУпАП, оскільки всі досягнули 16-річного віку. На жаль, такий штраф (340-1360 грн) можна вважати мізерним. Значно гіршим у даному випадку для них є загальноміський осуд, який, сподіваємось, слугуватиме хорошим уроком на майбутнє для тих, кому в голову ще раз прийде така ідея.