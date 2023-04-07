Як купують автомобілі б/у досвідчені професіонали: замовляють перевірку машин по VIN

Перші унікальні номери, які присвоювали транспортнимзасобам, складалися із 11 символів. А сучасні коди містять17 знаків. Інформації побільшало. Тому перевіркаавтомобілів по VIN все актуальніша з кожним днем. Автомобілісти хочуть вигідно та безпечно купуватитранспорт, оскільки розуміють, що у перевірці авто немаєнічого страшного чи складного.

Неймовірні можливості пропонує розшифровка він коду на сайті Carfast.express. Відразу вся інформація про модель. Ми допоможемо та підкажемо. А ви переконаєтесь, що вибралигідну машину.

Перевірка він дозволяє дізнатися, як часто авто бувало в дорожніх аваріях, наскільки інтенсивно експлуатувалимашину. Можливо, вже є проблеми з двигуном, підвіскою, приводом або коробкою перемикання передач. Або ж, авто викрадали або топили у водоймах.

Як знайти VIN в машині та де його розшифрувати

Міжнародний стандарт зобов’язує використовувати всіхавтовиробників лише 17-значний vin code та розміщуватийого на видних частинах кузова. І продавець, і покупецьповинні добре бачити номер зовні. Тому шукайте його з лівого боку лобового скла в нижній частині, на порозідверей водія, в багажному відділенні під запаскою.

Для розшифровки унікального номера використовуютьспеціальний Vin Decoder. Простий і зрозумілийдешифрувальник знаходить всю потрібну інформацію з транспортного засобу через цифри та літери VIN. Сервісзручний та максимально спрощений для всіх користувачів.

У пошукову форму вписують шифр та натискають пошук. Через деякий час система видає результат у реальному часі. Не треба спеціально їхати за цим звітом. Користувачотримає його відразу online.

Сьогодні перевірка авто рятує покупців від небезпечних та невигідних угод. Допомагає автоаматорам купувати відміннівживані машини у бажаних комплектаціях без ризиків. Спеціалісти нашої компанії допоможуть перевірити будь-яку марку та модель незалежно від року випуску!

Недобросовісні продавці заробляють величезні гроші на продажі реального металобрухту за ціною хороших машин. І лише перевірка авто по VIN допоможе уникнути такої доліта поповнити кишені шахраїв. Є відмінні методи захисту відтаких продавців і ними потрібно обов’язково користуватися.

Яка інформація знаходиться у звіті Vin

Для початку Vin code дозволяє дізнатися, де автомобільзібрали: країна та завод. Також перевірка по він надає повнуспецифікацію за моделлю. А це серйозні дані щодо типу кузова, силового агрегату, КПП, приводу та інших важливихвузлів. Також автолюбителі дізнаються серійний номер моделі та рік випуску.

Крім цього до баз даних заносять всю історію експлуатаціїмашини. І завдяки він номеру також дізнаються про всідорожні аварії, пробіг, колишні власники, викрадення, перепродажі. А також про нюанси експлуатації, наприкладтаксі або прокат, кур’єрська служба.

В Америці, де сьогодні особливо вигідно купувати вживаніавто, обов’язково всю інформацію про кожну машину вносять у такі бази даних за VIN. Тому купувати транспорт за кордоном вигідніше та безпечніше. Його можнаперевірити по він коду. І дізнатися, чи варто витрачати час і гроші на цю модель, або підшукати інший варіант.

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Плюс у звіті перевірки він кода, обов’язково будутьвідомості про екологічний клас авто, варіант складання, заводські недоліки, пакет обробки авто. Дізнайтесякомплектації машин заздалегідь, вибирайте найкращіваріанти для себе і купуйте авто якнайвигідніше і безпечніше.