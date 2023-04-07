Прокуратура відстояла позицію в суді щодо повернення державі 7 га земель заказника із незаконного володіння Тернопільської міської ради

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про витребування 7 гектарів землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» з незаконного володіння Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, з державної власності незаконно вибули землі площею 7 га заказника «Серетський». Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки ці ділянки є землями природно-заповідного фонду, вони мають належати державі, відтак Тернопільська окружна прокуратура звернулась з позовом до суду.



Ще до початку розгляду справи по суті, на сайті Тернопільської міської ради розміщено публікацію із суб’єктивною оцінкою законності дій прокурорів у цій справі (повний текст публікації доступний за посиланням https://ternopilcity.gov.ua/tpl/templates_normativedocuments/controller=ancient/action=print?id=63331&lang=ua ).

Натомість сьогодні, за результатами розгляду суд ухвалив рішення, яким підтвердив законність підстав для представництва прокурором інтересів держави і повернув землі заказника у державну власність.

Участь у розгляді справи забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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