Як обрати веб-агенцію у Тернополі?

В епоху тотальної діджиталізації послуги веб-студій користуються великим попитом, адже зараз для успішного функціонування будь-якого бізнесу потрібен вебсайт. Незважаючи на великий попит, досі існують недоброякісні сервіси. Як вберегтися від шахрайства, за якими критеріями оцінювати веб-агенції, та де саме шукати професіоналів для створення сайтів у Тернополі? Про це та інше розповімо далі – гортайте, і, навіть, якщо ви новачок, після прочитання цієї статті, вже з впевненістю зможете відрізнити хорошу веб-студію від поганої.

Кілька порад у виборі студії для створення сайтів у Тернополі

Перше враження. Звучить досить узагальнено, але давайте проаналізуємо глибше. Яка вірогідність того, що веб-розробники створять хороший сайт для вас, якщо їх власний м’яко кажучи “не дуже”? І навпаки – якщо вже з першого погляду вам подобається дизайн, немає проблем із навігацією та функціональністю веб-ресурсу, то, вірогідно, у вас співпадають смаки із командою цієї студії і ваш майбутній сайт так само буде вам до вподоби. Для того аби ще більше переконатися у правильності вибору, проаналізуйте портфоліо та досвід роботи компанії. Перегляньте їх останні роботи, роботи, які виконувалися рік-два тому, постарайтеся побачити прогрес роботи чи навпаки, погіршення. Якщо після цього у вас мінімум зауважень, все подобається, ймовірно, ви вже знайшли тих, хто зрозуміє вас з півслова.

Рейтинг студії. Для цього достатньо просто перевірити позицію вибраної вами веб-агенції у пошукових системах. Якщо за запитом (для прикладу “веб-агенція в Тернополі”) ви легко знаходите потрібну вам компанію, це ще один “дзвіночок” того, що ви на правильному шляху.

Відгуки на форумах. Часто люди недооцінюють сервіси з обговореннями, як-от, Google My Business, 20.ua., тощо. А дарма. Завжди краще повчитися на чужих помилках, аніж робити свої. Звісно, згідно із статистикою, такі форуми та спільноти частіше використовуються для висловлення невдоволення певним сервісом, проте навіть з цього ви можете отримати потрібну вам інформацію. Відсутність або незначна кількість негативних відгуків про веб-агенцію із якою ви плануєте співпрацювати – це вже дуже хороший знак. Також, не забувайте, що багато компаній дозволяють клієнтам оцінювати свою роботу відразу на сайті – це ще один показник того, що компанія працює чесно та відповідально і не боїться демонструвати думку клієнтів про виконану роботу.

Список послуг. Якщо ви вже вирішили створювати сайт, то створюйте якісний. Не витрачайте гроші на розробку веб-ресурсу, який не приноситиме вам доходу, а залишатиметься “мертвим”, із нульовим трафіком. Саме тому, радимо обирати веб-агенцію, яка пропонує не лише розробку сайту, а й SEO, технічну підтримку, мінімальне наповнення контентом, тощо. Обов’язково зверніть на це увагу при укладанні домовленості з компанією.

Ставлення до клієнта та оформлення надання послуг. Чи зв’язалися з вами після того, як ви залишили свої дані через контактну форму на сайті? Наскільки швидко? Чи уточнили у вас всі деталі, дали пораду, проаналізували ваші потреби? Наскільки ввічливо з вами поводилися? Так, все це також важливо, якщо ви шукаєте відповідальну компанію для створення сайтів у Тернополі чи будь-де інше. Адже, компанія, яка дбає про свою репутацію, завжди буде дбати про клієнта. І найголовніше: створення сайту – це серйозна і відповідальна робота, яка повинна узгоджуватися у договорі надання послуг. Переконайтеся, що вас всім цим забезпечать.

Не забувайте, що веб-сайт для бізнесу – це обличчя вашої компанії в Інтернеті. Подбайте про те, щоб виглядати гідно та справляти правильне враження на клієнта. На сьогодні існує безліч веб-агенцій, які пропонують повний спектр послуг для зацікавлени клієнтів. Будьте уважні та оберіть тих фахівців, які “вловлять” унікальність вашого бізнесу та зможуть це донести до клієнта!