Як отримати кредит на розвиток бізнесу: умови, етапи подачі заявки

Де знайти кошти на розвиток власної справи, коли це необхідно – питання, яке непокоїть багатьох керівників компаній. Не завжди наявних грошей достатньо, щоб освоїти нові напрямки, інвестувати у перспективну справу тощо. Кредити для підприємців від Банку Львів – вигідна пропозиція, яка допоможе розв’язувати всі проблеми.

Ця послуга передбачає надання представнику великої або малої компанії коштів у розмірі від 100 тисяч до 2 мільйонів гривень. Для отримання такої суми не вимагають заставу, достатньо надати документи. Кредитування здійснюється в рамках співпраці з іноземними партнерами, зокрема DFC або Американською корпорацією з фінансування розвитку.

На яких умовах надаються кредити для підприємців

Позику можуть отримати керівники компаній, які ведуть свій бізнес не менше, ніж 9 місяців, із державною реєстрацією мінімум 3 місяці. Перевага в Банку Львів надається мешканцям західних регіонів України. Цілі можуть бути різними – це, наприклад, масштабні інвестиції у перспективні напрямки, освоєння нових сфер діяльності, поповнення обігових коштів тощо.

Під час схвалення заявки завжди враховують потреби й задачі конкретного бізнесу, відповідно й визначають суму. Кредит надається на термін від 1 до 36 місяців, за цей час потрібно точно дотримуватися графіку платежів і щомісяця вносити мінімальні суми. Так, поступово борг закриється й жодних проблем із фінансовою установою не виникне. Якщо можливості платити немає, краще відразу звернутися до працівника банку й знайти оптимальне рішення.

Завдяки лояльним умовам і швидкому, простому процесу подачі заявки кредити для підприємців від Банку Львів стануть вигідним рішенням. Деякі власники бізнесу задумуються над тим, чи варто зараз, в економічно нестабільний час, брати позику. Проте завжди можна розрахувати суми мінімальних платежів і знайти рішення, яке буде вигідним для конкретної компанії.

Як отримати кредит, не витрачаючи багато часу

У Банку Львів усе дуже просто – за допомогою онлайн-калькулятора, розміщеного на сайті, можна попередньо визначитись із сумою та оцінити свої фінансові можливості. Він покаже розмір мінімального внеску в залежності від терміну та загального боргу. Щоб отримати позику, потрібно:

заповнити заявку на сайті, вказати реквізити підприємства, потрібну суму й термін кредитування;

дочекатися дзвінка від працівника банку для узгодження умов;

прийти до найближчого відділення (адреси та години роботи є на сайті), надати документи й підписати договір;

отримати гроші зручним способом і не забувати платити мінімальні суми щомісяця.

Перелік документів невеликий – це паспорт, ІПН, розширена виписка по рахунку за останній рік і декларація про доходи. Для схвалення заявки потрібно, зазвичай, 1-2 дні.

“Джерело: Сайт www.banklviv.com”