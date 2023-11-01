16:51 | 1.11.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна Регіони 

Під час бою з російськими окупантами загинув Борис Гальчук з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Трагічна звістка про смерть  сколихнула Шумську громаду, – повідомляє міський голова Володимир Боярський.

31 жовтня 2023 року, під час бою з російськими окупантами, виконуючи свій військовий обов’язок перед народом України загинув молодший сержант Гальчук Борис Назарович, 1973 року народження, житель села Цеценівка.

Загибель воїна Бориса – це важка втрата не лише для родини та друзів, а й усіх хто його знав. Він любив життя, впевнено йшов до своєї мети, був веселим, товариським і ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Відважний, сміливий, відданий син свого народу, протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху…

Вічна пам’ять Герою! Світлий і добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Бориса Назаровича!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *