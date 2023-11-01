Під час бою з російськими окупантами загинув Борис Гальчук з Тернопільщини

31 жовтня 2023 року, під час бою з російськими окупантами, виконуючи свій військовий обов’язок перед народом України загинув молодший сержант Гальчук Борис Назарович, 1973 року народження, житель села Цеценівка.

Загибель воїна Бориса – це важка втрата не лише для родини та друзів, а й усіх хто його знав. Він любив життя, впевнено йшов до своєї мети, був веселим, товариським і ніколи не відмовляв у допомозі друзям та знайомим. Відважний, сміливий, відданий син свого народу, протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху…

Вічна пам’ять Герою! Світлий і добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях!