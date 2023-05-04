Цифровий друк – ефективний, простий і економічний спосіб. Широко використовується в сучасній поліграфії. Етикетка, надрукована таким способом, є бюджетним рекламним продуктом, який чудово підходить для малого і середнього бізнесу. Методика полягає в тому, що здійснюється перенесення зображення з комп’ютера на певний матеріал за допомогою цифрового обладнання.

Рулонний цифровий друк і особливості виробництва



Якщо порівнювати таке обладнання з флексографічним, то друк самоклейних етикеток за допомогою цифрових машин має безліч переваг. Такий спосіб підходить, щоб забезпечити підвищення ефективності виробництва. Знадобиться набагато менше часу на додрукарську підготовку. Залишається менше відходів.

Економічна ефективність такого способу є очевидною.

Макет одразу відправляється в роботу. Обладнання забезпечує одночасний друк різних кольорів. У процесі виробництва можна змінювати інформацію та малюнок. Ще одна перевага – зменшення часу переналагодження обладнання.

У більшості підприємств цифровий рулонний друкздійснюється на сучасних друкарських машинках. При цьому використовуються тільки найкращі технології. Особливість такого методу полягає в комп’ютерному контролі тонера і точності суміщення фарб. У підсумку виробництво етикеток є якісним, гарантує чітке зображення, кожен екземпляр легко персоналізувати.



Автоматизація виробничого процесу може здійснюватися із застосуванням різних матеріалів – картон, папір, штучна плівка. Щоб отримати блиск, захистити етикетку від пошкодження, можна використати ламінацію та лакування. Усі зображення будуть стійкі до зовнішніх чинників.

Використання Як підвищити ефективність виробництва етикеток за допомогою цифрового рулонного друку сучасних технологій у виробництві



Оптимізація виробничих процесів із використанням сучасних технологій має багато переваг. За рахунок цього можна отримати оригінальний та ексклюзивний вигляд. Це допоможе залучити більше клієнтів, забезпечити збільшення обсягу виробництва різних типів продукції.



Основні плюси цифрових етикеток:

● швидко і легко клеяться до різних матеріалів (скло, картон, папір та інші);

● широке застосування в маркуванні продуктів, напоїв, побутових і хімічних засобів;

● суттєва економія часу на виконання одного примірника;

● індивідуальний підхід до виробництва етикеток;

● рівне накладання кольору, кодів, нумерації.



Цифровий друк етикеток на самоклеючому папері та на плівці буде швидшим. Якщо покупцям потрібен невеликий тираж, то цей варіант стане одним із найкращих. Скорочення часу виробництва – це один із суттєвих плюсів. Багато компаній піклуються про продуктивну потужність, придбання обладнання високої точності, щоб у короткі терміни виконувати різні завдання.





Виробництво етикеток на замовлення має відповідати сучасним вимогам. Важливо, щоб фахівці стежили за розвитком ринку обладнання. Цифрові машини в компанії Ribbon модернізовані і пропонують клієнтам якісні способи друку. Нове обладнання дуже важливе для ефективного виробництва. Від цього залежить кількість замовлень і клієнтів. Впровадження інноваційних рішень позитивно позначиться на веденні бізнесу та залученні нових замовлень.