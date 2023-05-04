Сьогодні у Заліщицькій громаді відкрито 2 Класи безпеки!

У закладах освіти Чортківські рятувальники навчають дітей правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Учні відпрацьовують різні алгоритми у разі виникнення надзвичайної ситуації, навчаються надавати першу медичну допомогу.

За ініціативи педагогічного колективу Заклад Дошкільної Освіти Калинонька, спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики, допомоги Чортківського районного управління ДСНС України у Тернопільській області, відділу освіти Заліщицької міської ради та Заліщицької міської ради, відбулося відкриття спеціалізованих Класів безпеки.

🟦🟨 З нагоди відкриття у закладі відбувся урок безпеки життєдіяльності, усі заходи були спрямовані на вивчення правил безпечного поводження в умовах воєнного стану. Дітлахи активно відвідували локації, що діяли в закладах.

🟦🟨 Члени дружин юних рятувальників-пожежних продемонстрували присутнім роботу рятувальників та нагадали необхідність знання правил пожежної безпеки, а також провели присутнім навчання з правил поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.

🟦🟨Працюємо, щоб класи безпеки були в кожній громаді району, адже сьогодні, в умовах воєнного часу, вони як ніколи актуальні.

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