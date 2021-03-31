14:28 | 31.03.2021
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Бізнес-Погляд 

Як позбутись геморою швидко і без болю

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Згідно з однією з версій, Наполеон програв битву при Ватерлоо через раптовий напад геморою. А на Русі від цього захворювання страждали царі Борис Годунов і Петро III. У той час не існувало надійних методів позбавлення від геморою. Інша справа – наші дні.

Причини геморою

Геморой – це розплата людини за прямоходіння. Ні в однієї тварини, яке ходить на чотирьох кінцівках, не спостерігається застою крові в задніх лапах і кінцевих відділах кишечника. А людина, зайнята сидячою або стоячою роботою, згодом запросто може стати володарем хворобливих гемороїдальних вузлів і постійним пацієнтом проктолога.

Якщо протягом робочого дня Ви сидите за комп’ютером по 8 і більше годин, ввечері – сидяча поїздка додому, вдома – перегляд телевізійних програм, геморой не змусить на себе чекати. Та ж ситуація відбувається і з тими, хто працює стоячи і тим самим підвищує навантаження на судини кишківника.

Щоб не допустити розвитку ускладнень геморою, при появі щонайменшого дискомфорту в області заднього проходу необхідно якомога швидше звернутися до досвідченого проктолога, наприклад, в Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль», де працюють професіонали в області проктології, готові допомогти підбором найсучасніших і ефективних методів лікування. Прийом тут ведуть проктологи-чоловіки і проктологи-жінки.

Лікувати геморой – не боляче

Міф, що лікування геморою – це неймовірний біль і страшний дискомфорт, давно залишився в минулому. Сьогодні проктологи пропонують найбільш ефективний метод боротьби з гемороєм – дезартерізацію гемороїдальних вузлів (HAL-RAR) під контролем ультразвукової доплерометрії в поєднанні з підтяжкою – ліфтингом вузлів.

Метод HAL- RAR в Україні був впроваджений в 2003 році. З тих пір в МЦ «Оксфорд Медікал» були проведені тисячі успішних втручань за методом HAL-RAR, після яких наші пацієнти забули про симптоми геморою і повернули собі здоров’я.

Техніка проведення процедури HAL-RAR

Процес лікування можна розділити на 4 етапи:

  1. В просвіт прямої кишки лікар-проктолог акуратно вводить прозорий аноскоп з доплер-датчиком. Датчик перетворює пульсацію гемороїдальної артерії в звуковий сигнал, після чого вдається відшукати місце прошивания. 
  2. Проктолог по черзі прошиває артерії, перекриваючи подачу крові до гемороїдальних вузлів. 
  3. Потім лікар виконує мукопексію, або підтяжку внутрішнього гемороїдального вузла. Шов піднімає і повертає гемороїдальний вузол в його правильне положення. 
  4. Після цього кровотік зменшується, і вузли починають зсихатися. Через 1-2 тижні після операції відбувається повне відторгнення і виведення гемороїдальних вузлів. 

Процедура триває всього 15-30 хвилин, після чого пацієнт повертається до звичного життя. Після проведення HAL-RAR ви забудете про те, що колись вас турбував геморой!

Геморой сам не пройде!

Не потрібно терпіти біль і чекати, що захворювання «пройде само». Виділіть для себе 30 хвилин часу і запишіться на прийом до лікаря.

Звертайтеся! МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» – це найточніша діагностика та ефективна і безболісна терапія геморою!!!

Запис за номером: (068) 752 52 52; (0352) 52 52 52!

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