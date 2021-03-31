Як позбутись геморою швидко і без болю

Згідно з однією з версій, Наполеон програв битву при Ватерлоо через раптовий напад геморою. А на Русі від цього захворювання страждали царі Борис Годунов і Петро III. У той час не існувало надійних методів позбавлення від геморою. Інша справа – наші дні.

Причини геморою

Геморой – це розплата людини за прямоходіння. Ні в однієї тварини, яке ходить на чотирьох кінцівках, не спостерігається застою крові в задніх лапах і кінцевих відділах кишечника. А людина, зайнята сидячою або стоячою роботою, згодом запросто може стати володарем хворобливих гемороїдальних вузлів і постійним пацієнтом проктолога.

Якщо протягом робочого дня Ви сидите за комп’ютером по 8 і більше годин, ввечері – сидяча поїздка додому, вдома – перегляд телевізійних програм, геморой не змусить на себе чекати. Та ж ситуація відбувається і з тими, хто працює стоячи і тим самим підвищує навантаження на судини кишківника.

Щоб не допустити розвитку ускладнень геморою, при появі щонайменшого дискомфорту в області заднього проходу необхідно якомога швидше звернутися до досвідченого проктолога, наприклад, в Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль», де працюють професіонали в області проктології, готові допомогти підбором найсучасніших і ефективних методів лікування. Прийом тут ведуть проктологи-чоловіки і проктологи-жінки.

Лікувати геморой – не боляче

Міф, що лікування геморою – це неймовірний біль і страшний дискомфорт, давно залишився в минулому. Сьогодні проктологи пропонують найбільш ефективний метод боротьби з гемороєм – дезартерізацію гемороїдальних вузлів (HAL-RAR) під контролем ультразвукової доплерометрії в поєднанні з підтяжкою – ліфтингом вузлів.

Метод HAL- RAR в Україні був впроваджений в 2003 році. З тих пір в МЦ «Оксфорд Медікал» були проведені тисячі успішних втручань за методом HAL-RAR, після яких наші пацієнти забули про симптоми геморою і повернули собі здоров’я.

Техніка проведення процедури HAL-RAR

Процес лікування можна розділити на 4 етапи:

В просвіт прямої кишки лікар-проктолог акуратно вводить прозорий аноскоп з доплер-датчиком. Датчик перетворює пульсацію гемороїдальної артерії в звуковий сигнал, після чого вдається відшукати місце прошивания. Проктолог по черзі прошиває артерії, перекриваючи подачу крові до гемороїдальних вузлів. Потім лікар виконує мукопексію, або підтяжку внутрішнього гемороїдального вузла. Шов піднімає і повертає гемороїдальний вузол в його правильне положення. Після цього кровотік зменшується, і вузли починають зсихатися. Через 1-2 тижні після операції відбувається повне відторгнення і виведення гемороїдальних вузлів.

Процедура триває всього 15-30 хвилин, після чого пацієнт повертається до звичного життя. Після проведення HAL-RAR ви забудете про те, що колись вас турбував геморой!

Геморой сам не пройде!

Не потрібно терпіти біль і чекати, що захворювання «пройде само». Виділіть для себе 30 хвилин часу і запишіться на прийом до лікаря.

Звертайтеся! МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» – це найточніша діагностика та ефективна і безболісна терапія геморою!!!



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