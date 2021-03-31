Е-декларації: стало відомо, що задекларував мер Кременця

У міського голови Кременця Андрія Смаглюка у власності немає жодного рухомого і нерухомого майна. Все оформлено на його дружину Мирославу Борисівну. Про це мер сповістив у декларації про майновий та фінансовий стан.

Зокрема, на дружину міського голови записаний житловий будинок у селі Куликів Кременецького району площею 82,7 квадратних метрів та дві земельних ділянки у тому ж Куликові – площа 20 408 та 20 243 кв. м, пише Номер Один.

Відсутній у Андрія Смаглюка і будь-який транспортний засіб. Натомість дружина минулоріч придбала автомобіль німецького автопрому «Volkswagen Golf» 2001 року випуску. Щоправда, жінка не захотіла вказати вартість автівки.

Міський голова Кременця Андрій Смаглюк у 2020 році отримав доходу в сумі понад 325 тисяч гривень. Основний дохід – у розмірі 278 784 грн., мав працюючи у навчально-виховному комплексі “Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад”. Ще 40 628 грн. склала його заробітна плата вже на посаді міського голови Кременця, яку він обійняв наприкінці минулого року. Незначні суми чоловік отримав, як особа відповідальна за тестування ЗНО – 4 473 грн. та як оплату на відрядження для участі в пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Кременецької районної ради – 460 грн.

Що цікаво, у декларації мера Кременця вказано доходи, які отримувала його дружина Мирослава Борисівна, працюючи у Дунаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя України Олександра Капіноса та від надання майна в оренду СТзОВ “Аграрій”, але сум у документі не вказано, зазначено лишень, що жінка не надала пану Андрію відповідної інформації. У декларації вказано тільки про 24 тис. грн. пенсії тещі міського голови Лариси Ільївни Соломон.

Нагадаємо, Андрій Смаглюк (висуванець ВО «Свобода») переміг на останніх виборах на посаду Кременецького міського голови. За нього проголосували 25,19% виборців або 2 784 чоловіків. Він випередив Ігоря Остапчука зі «Слуги народу», за якого проголосував 2 421 виборець, та Олександра Маринюка з «Європейської солідарності», який отримав 1 724 голів «за».