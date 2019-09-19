Тернопільські школи запрошують до кліматичного маршу, не виходячи з приміщення

Клімат планети змінюється і причиною цих змін є людство. Цього вересня у всьому світі пройде хвиля молодіжних кліматичних маршів #GlobalClimateStrike. Всесвітній марш за клімат пройде і в Україні. Жителі українських міст та містечок разом із багатьма солідарними організаціями не готові стояти осторонь.

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді спільно з ГО «Світ освіт» рекомендує закладам освіти області долучитися до кліматичного маршу не виходячи зі школи. Для цього потрібно:

– протягом тижня з 20 по 27 вересня зробити фото з плакатом “Підтримую марш за клімат”.

– Обґрунтувати чому ви підтримуєте марш та опублікувати фото в соцмережах або на сайті закладу освіти з хештегами #climatestrike #unitedforclimate #маршзаклімат

– Заповнити анкету за активним посиланням для отримання подарунка від ГО «Світ освіт» – https://forms.gle/1HCMZ1gaxQ31BNT18

Також, можна провести тематичні уроки, бесіди, зустрічі на тему зміни клімату.

Інформацію про проведену роботу з підтверджуючими фотоматеріалами просимо надсилати на електронну адресу ecocentr_ter@ukr.net

Контактний номер телефону: 0978459479 (Наталія Шум’як).