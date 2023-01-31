Як вибрати кросівки PUMA в онлайн-каталозі INTERTOP

Пара кліків, оцінка амортизації й бігових характеристик, вибір розміру, кольору, колекції. За кілька хвилин після оплати ваша нова пара кросівок на шляху до адреси, що вказана у замовленні. Зробіть подарунок собі, друзям чи батькам: онлайн-покупки брендових кросівок PUMA в магазині INTERTOP можливі зі знижкою до 60%.

Гендер та вік

Чоловічі та жіночі кросівки нерідко зливаються воєдино в унісекс-серіях. Відмінності є:

чоловічі моделі більш брутальні, розраховані на широку стопу;

жіночі тендітні, переважно пастельної гами, без масивного задника.

Колекційні моделі PUMA, створені в колаборації з відомими американськими та європейськими креативними дизайнерами, задовольняють смаки тінейджерів, пенсіонерів, атлетів, бізнесменів та молодих мам.

Призначення кросівок

В каталозі INTERTOP відокремлені кросівки бігові, для тренувань, активного відпочинку та прогулянок асфальтом. Цьому критерію варто приділити особливу увагу. Конструктори PUMA відомі розробкою високотехнологічних моделей для зірок баскетболу, легкої атлетики, тріатлону, силових тренувань.

Спортивні моделі кросівок PUMA — це сплав технологій:

надлегкі сплави з підвищеними амортизаційними властивостями у технологіях PROFOAM та NITRO;

системи миттєвого відведення вологи та охолодження COOLadapt;

компресійна шнурівка з надійною фіксацією стопи FUZIONFIT+;

обтічна форма та закруглений ніс бігових кросівок;

різні типи зчеплення підошви для шосейних моделей та тренувань у спортзалі.

Міські кросівки забезпечують захист від ударів, мають міцну зносостійку підошву. Зимові кросівки мають антиковзний профіль та систему клімат-контролю.

Лімітовані колекції PUMA

Щорічно концерн випускає декілька релізів з оновленим дизайном і технологіями. PUMA відома своїми колабораціями із креативними модельєрами з Японії, Великобританії, Франції, Америки. Синтез високих спортивних технологій та авторського дизайну покупці оцінили: кросівки зі спортивно-повсякденного типу взуття перейшли до категорії фешн. Зверніть увагу на колаборації PUMA з брендами AMI, KOCHE, BUTTER GOODS, LIBERTY, MINECRAFT.

Дизайн

Каталог INTERTOP дозволяє миттєво знайти серед сотень моделей кросівки з верхом із замші, шкіри або екошкіри, тканини. У сезоні 2023 особлива увага моделям з контрастним поєднанням кольорів: насичені монохромні вставки на тлі пастельних відтінків, яскраві відтінки помаранчевого, бірюзового, бордового, пурпурового на чорному та сталевому фоні.