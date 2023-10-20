Як вибрати робоче крісло: основні правила, особливості та нюанси

Працюючи вдома або в офісі, з документами або на ПК, вкрай важливим залишається правильно обладнане місце. Одним із найважливіших критеріїв залишається правильно обране робоче крісло, що сприяє продуктивності людини при сидячій діяльності. Для себе важливо помічати особливості та нюанси всього процесу роботи, що зробить підбір конкретного крісла більш ефективним.

Особливості вибору і купівлі офісних крісел

Існує багато видів крісел, які використовують як під час класичної офісної роботи, так і вдома. Відмінності моделей можуть бути колосальними, як і різниця в ціні. Але варто розуміти, що не завжди дорожче — значить краще.

Підбір певних моделей суто індивідуальний і купівля дорогого крісла з грубої натуральної шкіри може просто не підійти для вашої зручності. Перед покупкою важливо звернути увагу на кілька критично важливих особливостей і відмінностей крісел:

габарити;

мінімальна і максимальна висота;

можливе навантаження за вагою користувача;

висота підлокітників;

кількість регулювань;

тип матеріалу;

наявність додаткових функцій.

На зручному кріслі можна провести набагато більше часу, позбавивши себе болю в спині та попереку. Купівля крісел з масажним ефектом або вбудованою подушкою з вібрацію може призвести до згубних наслідків.

Обов’язково врахуйте кількість годин, що проводяться в кріслі, та необхідність у вентильованій спинці. Також звертайте увагу на висоту підлокітників, що необхідно для зручності роботи за офісним або комп’ютерним столом.

Види крісел

Існує варіація підбору робочого крісла за його класом. Це вкрай важливий показник для офісних співробітників, керівників і менеджерів, які приймають клієнтів у своєму кабінеті.

Зараз заведено ділити крісла на кілька видів:

Кожен тип крісел має свої особливості в оформленні та наявність певних функцій, які вкрай важливі для підтримки постави й голови під час роботи.

Багато виробників крісел пропонують вибрати моделі з додатковими подушками для голови й попереку. Не виключенням стали й деякі моделі від шведського бренду IKEA, які можна переглянути та замовити на сайті магазину Home Club.

Обирайте робоче крісло з особливою вимогою в деталях, адже від вашої зручності безпосередньо залежить працездатність.