Тернопіль у скорботі – загинув Віталій Олійник

Тернопіль у скорботі. Війна забрала життя ще одного Героя Олійника Віталія Володимировича (19.03.1982 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Його серце перестало битися 17 жовтня під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Уся Тернопільська громада схиляє голову перед світлою памʼяттю захисника. Співчуваємо родині та близьким Героя.

У неділю, 22 жовтня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з воїном. Вічна та світла йому памʼять!