17:59 | 20.10.2023
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Тернопіль у скорботі – загинув Віталій Олійник

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Тернопіль у скорботі. Війна забрала життя ще одного Героя Олійника Віталія Володимировича (19.03.1982 р.н.).  Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Його серце перестало битися 17 жовтня під час виконання бойового завдання у Харківській області.
Уся Тернопільська громада схиляє голову перед світлою памʼяттю захисника. Співчуваємо родині та близьким Героя.

У неділю, 22 жовтня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з воїном. Вічна та світла йому памʼять!

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