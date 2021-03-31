Як замовити доставку квітів у Тернополі

Весною в нашій країні більшість чоловіків дарують своїм коханим квіти на свята, але жінки потребують уваги не тільки на 8 березня, а цілий рік. Щоб замовити квіти в Тернополі (flowers.ua/ua/ternopol), вам знадобиться декілька хвилин. Повірте, кохана точно оцінить ваш романтичний вчинок. До того ж, квіти – це універсальний подарунок. Якщо ви не знаєте, як здивувати дівчину, замовте для неї гарний букет.

В чому перевага замовлень в інтернеті

Давно відомо, що зробити замовлення в інтернеті набагато простіше ніж у “традиційному” магазині. Онлайн покупки мають багато переваг, наприклад, цілодобова консультація професійних флористів. До того ж, ви суттєво економите кошти, коли робите замовлення в інтернеті. Доставка букета вiд сервісу Flowers.ua безкоштовна. Власна кур’єрська служба гарантує свіжість квітів і своєчасність виконання замовлення. Великий асортимент квіткових композицій і співпраця з постачальниками напряму дають можливість квітковим компаніям суттєво знижувати ціни заради покупців. До того ж, кожен букет можна доповнити оригінальним подарунком: плюшеві ведмедики, романтичні посилання, або навіть букет з цукерок (flowers.ua/ua/konfety) – все це доступно для замовлення у Тернополі. Доставка квітів буде виконана у той самий день, якщо зробити замовлення вранці.

Як замовити квіти за допомогою мобільного додатку

Важливою частиною глобалізації суспільства є широке розповсюдження мобільних телефонів. Складно зараз уявити дорослу людину, чи навіть школяра без смартфону. Гаджети стали невід’ємною частиною нашого життя. Вони дають нам змогу дізнаватися останні новини, грати в ігри та робити замовлення в інтернеті. Офіційний додаток сервісу Flowers.ua можна безкоштовно завантажити у Google Play чи App Store. За допомогою додатка процес замовлення значно спрощується. Ось лише декілька його переваг:

Зручність – де б ви не знаходилися, мобільнi телефони зазвичай знаходяться поряд. Отже, навіть перебуваючи у відрядженні, або продивляючись перед сном останні новини, ви встигнете за 2 хвилини замовити букет коханій.

Інформативність – на екрані смартфону вся інформація подана у виглядi зручних спливаючих вікон. Вибрати букет можна у 2 кліки.

Клієнтоорієнтованість – цілодобова служба підтримки допоможе з вибором букета і вiдповiсть на будь-які питання по вашому замовленню.

Трекінг замовлення – в режимі онлайн ви зможете відстежити статус виконання заявки і поточне місцезнаходження кур’єра.

Які квіти дарувати на свята і у повсякденному житті

Насправді, чоловіки дуже часто згадують про те, що жінка давно не отримувала букет саме на 14 лютого, або 8 березня. Найбільші ж емоції дарують неочікувані та несподівані прояви щирого кохання. Головне пам’ятати про важливість справжніх вчинків і кожного дня працювати над відносинами. На свята у Тернополі жінкам завжди дарують квіти і обрати потрібні не так просто. Ми пропонуємо розглянути кілька простих варіантів:

Новий рік – традицію дарувати квіти на Новий рік започаткували в нашій країні зовсім нещодавно. Якщо ви бажаєте привітати жінок зі святом квітами, обирайте якомога більше додаткових презентів – фруктові корзини, цукерки в коробках, повітряні кульки тощо. Повірте, кохана або рідні будуть приємно здивовані вашою увагою.

14 лютого – на День закоханих є давня традиція дарувати пишний букет троянд, але експерименти ніхто не забороняв. Лілії, гербери, тюльпани, все, що на ваш погляд сподобається жінці, буде доречним. Головне, утримайтесь від польових та штучних квітів. Дарувати штучні букети взагалі вважається неетичним. Деякі навіть ототожнюють такі букети з поганою прикметою.

8 березня – у цей день на вулиці рясніють тюльпани, але троянди, лілії, польові та сезонні квіти також будуть чудовим вибором. Щоб не забути про подарунок та потім не шукати букет по всьому місту, замовити композицію в інтернеті заздалегідь буде вдалою думкою.

День вчителя – утримайтесь від яскравих букетів троянд чи надто пишних варіантів. Найкращим вибором будуть хризантеми, гладіолуси або айстри. Для педагога чоловіка обирайте максимально строгі квіти конічної форми чи фруктову корзинку.

День народження – цей день ще більше, ніж 8 березня, належить вашій коханій жінці. Букет повинен бути по-справжньому великий та підкреслювати ваші почуття. Букет із 101 троянди, 51 тюльпана, або ніжні іриси зроблять її дуже щасливою. Для матері чи бабусі оберіть гербери або польові квіти.

В повсякденному житті треба орієнтуватись на те, кому саме ви бажаєте придбати букет. На першому побаченні не варто купувати занадто пишні квіткові композиції, це може зробити ваш вечір незручним і збентежить дівчину. Утримайтесь від надто яскравих або романтичних букетів у подарунок колегам чи знайомим. Якщо ви не знаєте, які саме квіти до смаку дівчини, даруйте або нейтральні букети із троянд, лілій, тюльпанів чи скористайтеся допомогою професійних флористів. Головне пам’ятати, що найкращий букет – це той, що подарований від щирого серця!