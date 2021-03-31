Світ побачить колекція екоодягу, яку розробив загиблий від вибуху у Тернополі Дмитро Мудрий

Тернополянка Олена Мудра взялася завершити справу свого загиблого 24-річного сина Дмитра.

Незабаром світ побачить колекція екологічного одягу «Крук», а виручені кошти витратять на благодійність.

Останні дні Дмитро Мудрий працював над створенням власного бренду. Першу партію відшитих речей хлопець забрав вранці перед трагедією, повідомляє ІНТБ.

У нього були свої готові розробки і емблема бренду «Крук».

«Хлопчина вимагав якості від нас. Перевіряв кожен шовчик, чи емблема правильно пришита. Бо це мав бути брендовий одяг і він в нас такий вийшов», – розповідає майстриня, яка шила колекцію, Марія Янчук.

Мати Дмитра пані Олена розповіла, що син довго шукав якісний матеріал. Він перевірив весь український ринок і знайшов якісну конопляну тканину в Китаї.

Вона зазначила, що надписи із робочих щоденників Дмитра наб’ють на готовому одязі. До прикладу «Вбиваючи час ти вбиваєш себе».

Одяг продаватимуть на аукціонах, а виручені кошти віддадуть на створення стерильної опікової палати у львівській лікарні №8. Саме там рятували Дмитра та його батька Олега, які постраждали від вибуху газу.

Як ми повідомляли раніше, 11 березня, у Тернополі на вулиці Уласа Самчука прогримів вибух газу у приватному житловому будинку.