Як заправити картридж для принтера Canon самостійно

Питання заправки картриджа регулярно постає перед будь-яким власником друкувальної техніки. Нескінченних чорнильниць не винайшли, на жаль. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно відновити запас фарби в картриджі, щоб користуватися принтером. Розглянемо це з прикладу техніки японської марки. Картриджі до Canon – одні з найпопулярніших на ринку. В інтернет-магазині P.UA їх регулярно замовляють приватні особи та представники бізнесу із Києва, Харкова, інших населених пунктів України. Якщо хочете купити картриджі для принтерів Canon з можливістю перезаправки, віддавайте перевагу касетам типу ПЗК. Якщо ж віддаєте перевагу оригінальним комплектуючим, майте на увазі, що з повторним використанням можуть виникнути складності. Але про все докладніше у статті.

Коли потрібно заправляти картридж Canon

Про те, що настав час долити чорнило або купити новий картридж Canon, ви дізнаєтесь при зниженні якості друку. Основні ознаки:

бляклі кольори;

погіршення деталізації;

поява непродрукованих місць.

Якщо це сталося вперше, а в принтері встановлений оригінальний картридж, варто задуматися про придбання перезаправного пристрою (ПЗК) або СНПЧ – системи безперервної подачі чорнила. Остання ідеально підходить тим, хто активно використовує друкарську техніку. Наприклад, багато фотостудій у Києві, Харкові та інших містах країни використовують картриджі Canon із СНПЧ. Це дозволяє значно знизити собівартість відбитків.

Чи можна поміняти оригінальний картридж на аналог і як це зробити

Якщо шукатимете на ринку (на P.UA або в будь-якому іншому профільному магазині) картриджі для принтерів Canon, то зіткнетеся з тим, що вони представлені двома видами касет:

оригінальними;

аналогами.

Останні (за умови, що вони виконані на високому рівні), ідеально підходять для заправки. Замінити “рідний” картридж на новий, функціональніший, зовсім не складно. Неправильно вставити касету у вас просто не вдасться. Конструкція продумана таким чином, щоб картридж Canon точно встановлювався на посадкове місце і надійно фіксувався на ньому незалежно від конкретної моделі друкуючого пристрою.

Як заправити картридж для принтера Canon

Процес заправки картриджа Canon не відрізняється особливою складністю, але передбачає чітке дотримання кроків та обережність. Ви можете залити чорнилом меблі, підлогу, стіни, одяг. Щоб цього уникнути, постарайтеся підготувати робоче місце заздалегідь і не поспішайте в процесі заправки. Сам алгоритм дій включає наступні кроки:

Вилучення картриджа Canon. Для цього може знадобитися увімкнути пристрій в мережу та привести в робочий стан. Набір чорнила. Робити це найкраще шприцем – для кожного кольору слід використовувати окремий шприц. Доступ до заправних отворів. В оригінальних картриджах вони відсутні – доведеться попрацювати ножем та шилом. Безпосереднє заправлення чорнила. Не варто наливати занадто багато фарби в ємності, рекомендований обсяг – до 90%. Усунення потоків та інших слідів, які можуть перешкодити якісному друку. Повернення на місце всіх наклейок. Установка картриджа Canon на посадкове місце та тестовий друк.

Як правильно промити друкуючий картридж з чорнилом

Якщо ви користуєтеся одним картриджем вже досить довго, регулярно заправляючи його, то можете помітити, що якість друку з часом починає падати. Це може бути обумовлено висиханням чорнила всередині. Вирішити проблему можна за допомогою спеціальної рідини, що містить ізопропіловий спирт та пропіленгліколь. Потрібно налити в невелику ємність і поставити туди картридж соплами вниз на кілька годин. Також рідину можна залити всередину на 10 хвилин – діяти слід так само, як і з чорнилом. Потім просушити і можна приступати до звичайної заправки.

Зверніть увагу, що картридж Canon слід дуже акуратно промивати. Важливо не пошкодити металеві контакти та не пропалити пластик надто агресивними хімікатами. Співробітники інтернет-магазину P.UA радять по можливості використовувати тільки призначені для цього засоби для чищення.

Як прочистити картридж Canon, якщо немає спеціального засобу

Деякі майстри в Харкові, Києві та інших великих містах України радять, за відсутності засобу для чищення, використовувати звичайну воду. Найкраще, якщо вона буде дистильованою та теплою. Таким чином ви очистите картридж Canon у побутових умовах і приготуйте його до заправки чорнилом. І відсутність спеціалізованого засобу не стане на заваді. Але не забудьте після чищення насухо витерти пластикову деталь. Присутність вологи може не тільки зіпсувати картридж, але й призвести до поломки всього принтера, якщо навіть одна крапля потрапить у друкарський пристрій.

Чому потрібно і як обнулити лічильник друку принтера

У деяких випадках після заправки картриджа Canon система відмовляється друкувати, вважаючи, що чорнило закінчилося, і надаючи повідомлення про помилку. Як обнулити лічильник? Для різних моделей принтерів японської марки вирішення цієї проблеми може відрізнятися, але загальний порядок дій такий:

вимкнути пристрій із мережі та від’єднати від комп’ютера; затиснути кнопки включення та скидання – зазвичай вони знаходяться поруч; підключити принтер до розетки та відпустити кнопку “Start” – так ви увійдете в тестовий режим; після початку друку тестової сторінки відпустіть Resume – ви потрапите до режиму обслуговування; натисніть кнопку “Продовжити”, що виникла на екрані — повинен з’явитися лічильник чорнила; натисніть “0” на панелі принтера та “Ок” на екрані, після чого принтер потрібно вимкнути з мережі.

Після всіх маніпуляцій можете користуватися принтером звичайним чином. Лічильник друку буде оновлений, і жодні повідомлення про помилки не повинні з’являтися. Якщо це продовжує відбуватися, спробуйте просто затиснути кнопку “Start/Stop” на 10-20 секунд. У деяких моделях саме так вдається обнулити картридж Canon і повідомити систему, що чорнило заповнене.

У цій статті ми розглянули заправку струменевих принтерів японської марки, але є ще й лазерні моделі, які також дуже популярні в Україні. Зазвичай їх обслуговуванням займаються спеціальні майстерні. Справа в тому, що тонер шкідливий для здоров’я людини, і контактувати з ним небажано. Заправку лазерного картриджа Canon слід виконувати лише у добре провітрюваному приміщенні з дотриманням правил техніки безпеки. Якщо ви робите це раз на рік, то особливої шкоди не буде, але частіших робіт слід уникати. Ми рекомендуємо довіряти заправку лазерних картриджів Canon професіоналам.

Принтери та МФУ японського бренду – відмінні зразки друкувальної техніки, затребувані у побутових та комерційних умовах. Купуючи витратні матеріали, звертайте увагу на якість та можливість повторного використання. ПЗК та СНПЧ — хороші варіанти, коли не хочеться витрачатися на оригінальні картриджі, а друкувати доводиться багато.