Производство замороженных фруктов и овощей как бизнес
На украинском рынке замороженных фруктов 60% товаров – продукция отечественных производителей, поэтому бизнес в этой сфере имеет хорошие перспективы. Мода на здоровое питание и желание готовить блюда из свежих фруктов и овощей в любое время года ведет к ежегодному росту продаж. Известно, что правильно замороженные фрукты не теряют витаминов, а также сохраняют свой запах и вкус. Что касается прогнозов роста рынка замороженных овощей – его ожидаемый ежегодный прирост составит около 10%.
Для успешного ведения бизнеса, необходимо решить вопрос сбыта. Если вы планируете развивать бизнес в небольшом городе, то можно продавать замороженные овощи в супермаркеты и магазины. Также можно наладить контакты с ресторанами, столовыми и кафе.
Чтобы получить больший доход от продаж через розничные сети, продавайте продукцию не на развес, а фасуйте овощи, фрукты и их миксы в яркие пакеты. На самоклеящихся этикетках можно напечатать информацию о производителе, сроке и условиях хранения, происхождении сырья.
Что касается сложностей, то не всегда можно предугадать, какие продукты будут пользоваться спросом в следующем сезоне. Также нужно не упустить время и заключить договора с потребителями до начала продаж.
Желательно пройти добровольную сертификацию, которая подтверждает безопасность и качество продукции. Такой подход повысить уровень доверия и даст возможность быстрее закрепиться на рынке.
Особенности производства замороженных фруктов и овощей
Спрос на продукцию сезонный – летом и осенью количество продаж уменьшается, но на производстве ведется подготовка к холодному сезону: закупка сырья и формирования запасов. Для обеспечения производства всем необходимым, владельцу бизнеса придется ежемесячно выделять деньги на:
- закупку фруктов и овощей;
- аренду помещения;
- транспортные расходы;
- оплату коммунальных услуг;
- заработную плату сотрудникам.
Время окупаемости предприятия зависит от уровня технической оснащенности, количества производимой продукции и особенностей ее сбыта.
Что понадобится для организации цеха по заморозке овощей и фруктов?
Перед стартом бизнеса необходимо позаботиться о таком техническом оснащении:
- ванны для мойки сырья, чистки, нарезки и другой обработки полуфабрикатов, варочные котлы;
- камера шоковой заморозки;
- камера для хранения замороженной продукции;
- оборудование для упаковки фруктов и овощей;
- вспомогательный инвентарь и тара.
Технология производства
Производство замороженных фруктов и овощей осуществляется в несколько шагов:
- очистка сырья;
- сортировка;
- нарезка;
- составление смесей, если это необходимо;
- шоковое охлаждение до нужной температуры, в диапазоне от -18 до +12 градусов;
- упаковка и продажа продукции потребителям.
Чтобы сэкономить, можно приобрести оборудование меньшей мощности, например, полуавтоматическое. Также можно обратить внимание на техническое оснащение, бывшее в употреблении. Ориентировочный срок окупаемости бизнеса – три-четыре года.