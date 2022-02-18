Производство замороженных фруктов и овощей как бизнес

На украинском рынке замороженных фруктов 60% товаров – продукция отечественных производителей, поэтому бизнес в этой сфере имеет хорошие перспективы. Мода на здоровое питание и желание готовить блюда из свежих фруктов и овощей в любое время года ведет к ежегодному росту продаж. Известно, что правильно замороженные фрукты не теряют витаминов, а также сохраняют свой запах и вкус. Что касается прогнозов роста рынка замороженных овощей – его ожидаемый ежегодный прирост составит около 10%.

Для успешного ведения бизнеса, необходимо решить вопрос сбыта. Если вы планируете развивать бизнес в небольшом городе, то можно продавать замороженные овощи в супермаркеты и магазины. Также можно наладить контакты с ресторанами, столовыми и кафе.

Чтобы получить больший доход от продаж через розничные сети, продавайте продукцию не на развес, а фасуйте овощи, фрукты и их миксы в яркие пакеты. На самоклеящихся этикетках можно напечатать информацию о производителе, сроке и условиях хранения, происхождении сырья.

Что касается сложностей, то не всегда можно предугадать, какие продукты будут пользоваться спросом в следующем сезоне. Также нужно не упустить время и заключить договора с потребителями до начала продаж.

Желательно пройти добровольную сертификацию, которая подтверждает безопасность и качество продукции. Такой подход повысить уровень доверия и даст возможность быстрее закрепиться на рынке.

Особенности производства замороженных фруктов и овощей

Спрос на продукцию сезонный – летом и осенью количество продаж уменьшается, но на производстве ведется подготовка к холодному сезону: закупка сырья и формирования запасов. Для обеспечения производства всем необходимым, владельцу бизнеса придется ежемесячно выделять деньги на:

закупку фруктов и овощей;

аренду помещения;

транспортные расходы;

оплату коммунальных услуг;

заработную плату сотрудникам.

Время окупаемости предприятия зависит от уровня технической оснащенности, количества производимой продукции и особенностей ее сбыта.

Что понадобится для организации цеха по заморозке овощей и фруктов?

Перед стартом бизнеса необходимо позаботиться о таком техническом оснащении:

ванны для мойки сырья, чистки, нарезки и другой обработки полуфабрикатов, варочные котлы;

камера шоковой заморозки;

камера для хранения замороженной продукции;

оборудование для упаковки фруктов и овощей;

вспомогательный инвентарь и тара.

Технология производства

Производство замороженных фруктов и овощей осуществляется в несколько шагов:

очистка сырья; сортировка; нарезка; составление смесей, если это необходимо; шоковое охлаждение до нужной температуры, в диапазоне от -18 до +12 градусов; упаковка и продажа продукции потребителям.

Чтобы сэкономить, можно приобрести оборудование меньшей мощности, например, полуавтоматическое. Также можно обратить внимание на техническое оснащение, бывшее в употреблении. Ориентировочный срок окупаемости бизнеса – три-четыре года.