Як зрозуміти, що у Вас синдром хронічної втоми

Постійна слабкість, болі в м’язах і апатія – все це може бути симптомами синдрому хронічної втоми. Незважаючи на те, що захворювання не рідкісне, його досить складно виявити і лікувати. Страждає від недуги від 17 до 24 мільйонів людей по всьому світу. При цьому жінки переживають синдром хронічної втоми в два-три рази частіше за чоловіків.

Лікарі виділяють ряд ознак, за допомогою яких можна діагностувати синдром хронічної втоми:

Порушення сну

Люди з таким захворюванням часто відчувають проблеми зі сном, в тому числі після нічного відпочинку вони можуть прокидатися втомленими. До порушень сну також відносять безсоння, гіперсомнію, апное, фазовий зсув і багато іншого.

Когнітивні порушення

Люди з когнітивними порушеннями відчувають труднощі з розумовими процесами і проблеми з пам’яттю. Вони можуть не пам’ятати те, що з ними сталося зовсім недавно.

Болі

Пацієнти з синдромом хронічної втоми відчувають ту чи іншу форму болю, починаючи від мігрені і закінчуючи судомами. Також люди з таким захворюванням відчувають дискомфорт в м’язах і суглобах. При синдромі ще нерідко спостерігається чутливість до світла, дотиків, високій температурі і холоду.

Крайній ступінь перевтоми

Лікарі офіційно визнають втому патологією, якщо людина зазнає труднощів з виконанням дій, які раніше здавалися елементарними. При синдромі хронічної втоми перевтома часто не припиняється більше шести місяців.

Якщо Ви у себе виявили комплекс перерахованих вище симптомів, слід звернутися до лікаря за постановкою діагнозу і призначенням лікування.

У «МЦ Оксфорд Медікал Тернопіль» спеціалісти в області неврології та психології займаються лікуванням синдрому хронічної втоми.

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