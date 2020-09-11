У Тернопільському національному медичному університеті проводять безкоштовні обстеження ускладнень СOVID-19

Нещодавно ТДМУ здобув 5 грантів від RECOOP HTS Association загальною вартістю 40 тисяч доларів для вивчення хронічного стресу та ендотеліальної дисфункції, спричинених COVID-19. Метою проєкту є встановлення молекулярних механізмів розвитку ендотеліальної дисфункції, гіперкоагуляції та судинного тромбозу в осіб, які перехворіли на COVІD-19 різного ступеня тяжкості, а також у медичних працівників. Для цього у виші запрошують мешканців краю, які перехворіли коронавірусом, пройти безкоштовні обстеження ускладнень. Наші журналісти поспілкувалися з Оксаною Шевчук, доцентом кафедри фармакології з клінічною фармакологією і керівником наукового відділу ТДМУ, яка розповіла про те, як відбувається саме обстеження, яка група громадян може отримати цю послугу абсолютно безкоштовно, та про ускладнення, які виникають внаслідок СOVID-19.

«Один набір для тестування коштує близько 1000 доларів і дає можливість протестувати 90 осіб»

– Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, що за грант Ви виграли та над чим працюватиме команда науковців і хто до неї увійшов?

– У 2006 році медичний центр «Cedars-Sinai» (CSMC, Лос-Анджелес, США) разом з одинадцятьма інститутами та університетами із шести країн Центральної та Східної Європи (СЕЕ) створили Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST). У 2012 році CSMC на базі Консорціуму створено Асоціацію регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). ТДМУ став членом Консорціуму RECOOP HTS Association у жовтні 2019 року. Ця організація допомагає своїм членам забезпечувати якісне управління дослідженнями та інноваціями, розширювати біомедичні дослідження та підвищувати дослідницький потенціал. Ми виграли 5 грантів RECOOP HTS Association, усі вони різноманітні, але пов’язані із впливом СOVID-19. Окрім цього, в ТДМУ розроблятимуть тест-набори для імуноферментного визначення антитіл до SARS-CoV-2 у слині. Над усіма дослідженнями працюватиме команда науковців, до якої увійшли кардіологи – проф. М.В. Гребеник та лікар-кардіолог С. М. Маслій, судинний хірург – проф. С.Я. Костів та лікар-інтерн Б. П. Сельський, доценти О. О. Шевчук та Я. І. Іванків, випускниця ТНМУ А. Пак та студентка шостого курсу С. Палій, лаборант МНДЛ М. М. Дзюба.

Дослідження проводяться у співпраці з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького та Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна. Закордонні партнери: Вроцлавський технічний університет (Вроцлав, Польща), університет Коменського у Братиславі (Братислава, Словакія), Осієцький університет імені Йосипа Юрая Штросмаєра (Осієк, Хорватія), університет Шегеда (Шегед, Угорщина).

– Перед вами стоїть завдання визначити вплив СOVID-19 на тих, хто вже перехворів. Розкажіть, які можуть бути ускладнення?

– Вважається, що вірус, який викликає СOVID-19, передусім уражає легені, в результаті чого розвивається пневмонія. Проте сьогодні вже добре відомо, що СOVID-19 є також судинним захворюванням, що характеризується коагулопатією (порушенням згортання крові) і тромбофілією (підвищена схильність до розвитку тромбів у кровоносних судинах). Такі ускладнення можуть призвести до розвитку інфаркту, інсульту, тромбоемболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен. Дуже важливо, що такі ускладнення можуть розвиватися не тільки під час хвороби СOVID-19, а значно пізніше, коли людина одужала. Ми хочемо запобігти розвитку ускладнень у нашому регіоні. Завдяки спільному дослідженню з RECOOP HTS Association ми можемо визначити у крові та слині тих, хто перехворів, показники, які є чутливими маркерами коагулопатії і тромбофілії, та можемо допомогти їх передбачити. Зібрані дані будуть анонімними, а результати аналізів повідомлятимемо кожному учаснику. На основі проведених аналізів ми оцінимо ризик розвитку тромботичних ускладнень, і якщо виявимо ознаки коагулопатії чи тромбофілії, то відповідно надамо всю вичерпну інформацію щодо профілактики та лікування.

– Як проходять обстеження?

– Ми запрошуємо людей здати зразки крові та слини. На місці робимо на коагулограму, яка показує ступінь згортання крові. Далі відбувається консультація судинного хірурга. Він має спеціальний УЗД-сканер, завдяки якому може побачити, чи є ураження судин. Також ті, хто проходить обстеження, отримують консультацію кардіолога. Трохи згодом ми будемо проводити спеціальні аналізи, які дадуть змогу з’ясувати, який ступінь ураження судин. Зараз ми очікуємо на спецнабори. Один такий набір для тестування коштує близько 1000 доларів і дає можливість протестувати 90 осіб. Ми ж такі набори отримали безкоштовно в рамках гранту. Після завершення фінального етапу дослідження ми повідомимо учасників дослідження про всі результати.

– Що потрібно для того, аби пройти дослідження?

– Звернутися до нас за телефоном 0685909423 з 9 до 18.00, окрім суботи та неділі. Також можна заповнити гугл-форму на сайті університету. До нас можуть звертатися ті пацієнти, у яких від останнього негативного ПРЛ-тестування пройшло від 0 до 60 днів, орієнтовно це ті, хто хворів у червні, липні, серпні.

Буде досліджено такі групи перехворілих пацієнтів: з легкою формою захворювання, що лікувалися вдома; середньої тяжкості, які були госпіталізовані; з тяжким перебігом хвороби, які потребували оксигенотерапії; з критичною формою хвороби, що перебували у реанімації на ШВЛ. Також до дослідження будуть залучені медичні працівники (відділень реанімації, стаціонарів і ПМСД), які взаємодіяли з COVID-19-інфікованими пацієнтами.

«Штам вірусу SARS-CoV-2 проникає в організм за допомогою шипа, який називається спайк-протеїн»

– У суспільстві вважають, що СOVID-19 у першу чергу «кидається» на легені, однак ви проводите дослідження, пов’язані з ускладненнями, які негативно впливають на серцево-судинну систему…

– Справа в тому, що штам вірусу SARS-CoV-2 проникає в організм за допомогою шипа, який називається спайк-протеїн. Цей шип зачіпляється за рецептори на клітинах. І за допомогою АПФ2 (ангіотензинперетворювальний фермент 2) потрапляє в клітину. Найбільше АПФ2 в легенях, тому ми говоримо про пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром як один із головних симптомів СOVID-19. Цю полісигментарну вірусну пневмонію видно лише на комп’ютерній томографії. Це інтерстиціальне запалення, яке пов’язане з ураженням самої тканини, як наприклад пневмоніт або пульмоніт. І вся небезпека в тому, що людина не може дихати, навіть якщо підключити її до ШВЛ. Бо ШВЛ за допомогою газообміну качає легені, а тут проблема в тому, що через ураження самої тканини не відбувається нормального газообміну і качати немає що. Якщо говорити про вплив СOVID-19 на серцево-судинну систему, то це дуже просто пояснити. Рецептори АПФ2 є у всіх судинах. Судини з середини викладені клітинами-ендотеліоцитами. Звідси й ендотиліальна дисфункція. На цих ендотеліоцитах АПФ2 дуже багато. А судини в нас усюди. Звісно, первинна симптоматика – легенева, але вже є багато наукових статей, де досліджено, що люди, які перенесли СOVID-19 в легкій формі, мають вищі ризики ураження судин, що буде у свою чергу провокувати інфаркти або інсульти. Коротко резюмуючи, навіть якщо ти перехворів без явних проявів і яскраво-виражених симптомів, ускладнення все одно будуть.

– Ми часто чуємо, що є так звані групи ризику. Та попри це помирають і молоді, і люди старшого віку, і мабуть, це відбувається внаслідок ускладнень, які викликані хронічними захворюваннями?

– І це також, але справа в тому, що АПФ2 у дітей менше або взагалі немає і з віком кількість цих рецепторів росте, відповідно і зростає уразливість. Ще одна група ризику – це ті, хто має артеріальну гіпертензію. Вони лікуються специфічними препаратами, які називаються інгібітори АПФ, і прийом цих ліків сприяє максимальному зростанню АПФ2. У нас також є один із грантів, який саме передбачає дослідження рівня АПФ2 у гіпертоніків та хворих на цукровий діабет.

– Ширяться такі чутки, що вакцина для щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) може якось впливати на те, що перебіг СOVID-19 м’якший…

– Це припущення і не дуже обґрунтоване. Такі чутки ходили і про вакцинацію від поліомієліту, але це не підтверджено. Єдине, що варто сказати, так це те, що вакцинуватися треба. Це дозволить вберегти життя від кору, краснухи, паротиту, віспи. І взагалі вакцинація – це життєво необхідно. Також добре робити щеплення від грипу. Існує думка, що це деякою мірою може спростити перебіг СOVID-19, якщо говорити про перехресний імунітет. Ми також це питання хочемо дослідити.

– Що таке цей перехресний імунітет?

– Віруси грипу, коронавіруси, які викликають звичайну застуду, мають свій геном. SARS-CoV-2 також має геном, який уже блискавично розшифровано. Так от, якщо говорити про SARS-CoV-2, то у ньому повторюються геноми вірусів грипу та інших типів коронавірусу. У нас є припущення, яке би ми хотіли дослідити. Якщо людина мала вакцинацію від грипу, перехворіла застудою, чи не залишилося це у пам’яті організму і чи не захищає це від важкого перебігу СOVID-19.

Вікторія Ушакова



