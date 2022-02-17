Які хвороби найчастіше розвиваються через стрес?

Стрес – це будь-яке переживання, яке викликає напруження: фізичне, психологічне чи емоційне. Короткочасний стрес не несе загрози здоров’ю, але хронічний дуже впливає на імунну систему і в результаті може обернутися хворобою.

Короткотривалий стрес небезпечний

Стресовою ситуацією можна вважати зустріч із левом, що втік із зоопарку. Ваш організм у цей момент припиняє багато процесів, що відбуваються в ньому (за це відповідає гормон кортизол) і кидає всі сили на втечу (в цьому допомагає адреналін). Це навіть корисно для організму (ну, якщо тільки лев вас не наздожене). Коли ви опинитеся в безпеці, рівень адреналіну та кортизолу повернеться до норми і всі системи відновлять свою звичну роботу.

Але якщо на вас постійно тисне якась ситуація: фінансові проблеми, труднощі у відносинах, на роботі, хвороби близьких, то може здатися, що вас щодня атакують міні-леви. Тіло сприймає всі ці негаразди як загрозу, і реакція на стрес залишається увімкненою у фоновому режимі.

Стрес нон-стоп запускає запалення

У 2012 році вчені з’ясували, що стрес нон-стоп пов’язаний із тим, що організм гірше регулює запальну реакцію. Запалення частково контролює гормон кортизол, а тривалий стрес змінює його ефективність, оскільки знижує чутливість тканин до гормону. Організм не здатний адекватно відповідати на інфекційні хвороби – одужання затягується, виникає більше ускладнень. Запальний фон посилює основне захворювання: діабет, стенокардію чи інше.

Дослідження 2018 року довело, що стресові впливи значно підвищують ризик розвитку аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, псоріаз, розсіяний склероз та системний червоний вовчак. У людей зі стресовим розладом частіше діагностували аутоімунні захворювання, у тому числі множинні. Також вчені зазначили, що люди з посттравматичним стресовим розладом, які приймали антидепресанти, рідше стикалися з аутоімунними захворюваннями, на відміну від тих, хто не пив ліків.

Як контролювати стрес?

Стресових подій у житті не можна уникнути, але можна навчитися контролювати їхній вплив на своє життя.

Впоратися зі стресом допомагає:

здорове харчування, регулярні фізичні вправи та достатньо сну;

різні методи релаксації: йога, практика глибокого дихання, масаж чи медитація;

улюблені хобі;

спілкування з друзями та однодумцями;

професійна консультація психолога чи психотерапевта.

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