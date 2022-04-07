Голова Тернопільської облради показав, як у дитинстві співав Гімн Українських Січових Стрільців (відео)

Очільник Тернопільщини у соцмережах поділився сімейним відео з архіву – 30 років тому він разом із братами та сестрами співає Гімн Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина».

Зараз ця пісня знову стала символом незламності українців.

– 30 років тому, в 1992 році, я — на відео ліворуч (9 років) з рідними братом Назаром (6 років) і сестрою Вікторією (4 роки) та двоюрідними братом Русланом і сестрою Софією співали Гімн Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина». Сьогодні його рядки линуть у різних куточках України та світу! А для нас ще тоді, 30 років тому, ця пісня була особливою, адже батьки, бабусі й дідусі, виховували нас у дусі патріотизму та любові до рідної України!– зазначив Михайло Головко.

Окрім цього, він оприлюднив ще одне відео, де цю ж пісню виконують його сини.

– У 2022 році так уже співають наші з дружиною Мар’яна Головко синочки — Гордій (11 років ), Лук’ян (8 років), Богданчик (4 роки), Макарчик ( 2 рочки), яких ми виховуємо в такому ж дусі, як виховували нас, – додав Михайло Головко.