Які прикраси вибрати на весілля

Образ нареченої складається з багатьох деталей, чи не найважливіша з яких — прикраси. Сережки, намисто або браслет дійсно можуть як підкреслити витонченість вбрання, так і зіпсувати весільний лук недоречністю. Саме тому більшість наречених обирає в якості аксесуарів класичні золоті сережки. Це безпрограшний варіант: вони з великою ймовірністю гармоніюватимуть з обручкою, пасуватимуть майже кожній жінці (за рідкісними винятками) і ще багато разів стануть у пригоді після церемонії.

Окрім сережок, існує ще безліч прикрас, які можуть вдало доповнити урочистий образ нареченої. Розповідаємо, що це за прикраси і як їх обрати.

Як варто обирати прикраси на весілля

Оскільки аксесуари лише акцентують вбрання, а не задають йому настрій, варто дотримуватись найголовнішого правила: обирати прикраси можна лише після придбання сукні. Наприклад, розмір, оздоблення та взагалі доречність кольє чи підвіски напряму залежить від типу декольте, а зачіска диктує правила вибору сережок, діадем та вінків. Кожна з цих прикрас обирається за низкою рекомендацій.

Прикраси на шию

Намиста, кулони та підвіски підбирають під фасон сукні.

● Відкрите декольте без бретелей дозволяє вибрати майже будь-яку прикрасу. З високою зачіскою гармоніюватиме масивне кольє з квітами або камінням, а нареченій з довгим розпущеним волоссям пасуватиме витончений кулон з тонким ланцюжком.

● Для V-подібного вирізу найкращим варіантом стануть коштовності, що повторюють форму декольте, наприклад, підвіска витягнутої форми. Якщо бретелі оздоблені камінням, від прикрас на шию можна відмовитись взагалі.

● Сукні з коміром-стійкою не потребують додаткових прикрас на шиї: вони тільки обтяжать образ нареченої. У цьому випадку краще віддати перевагу іншому типу прикрас.

Прикраси на вуха

Вибір сережок залежить від форми обличчя нареченої.

● Овальне обличчя дозволяє обирати майже будь-які сережки.

● Трикутному пасуватимуть круглі та спіралеподібні прикраси.

● Жінкам з квадратною формою обличчя краще обрати масивні кільця або довгі прикраси з круглими підвісками.

● Нареченим з круглим лицем найбільше підійдуть трикутні, овальні або прямокутні коштовності.

Прикраси на голову

Коштовності та вінки для волосся обирають під його довжину.

● З короткими зачісками добре виглядають стрічки, шпильки, обручі та діадеми.

● Високі зачіски та волосся середньої довжини гармонує з тіарами, коштовними гребінцями та квітами.

● Довге розпущене волосся можна прикрасити вінками з квітів, намистинами, обручами або вишуканими шпильками.

Прикраси на руки

Для сукні з відкритими руками можна обрати жорсткі браслети та обідки з живих квітів. Якщо фасон весільного вбрання має довгий рукав, як прикрасу можна використовувати бутоньєрку.

При виборі прикрас варто керуватись ще одним правилом: в першу чергу вони мають припасти до вподоби самій нареченій. Довіртеся власному смаку — це надасть впевненості та зробить найважливіший день незабутнім.