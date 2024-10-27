00:57 | 28.10.2024
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Іван Барна з Тернопільщини

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На превеликий жаль, Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами, повідомляє міська рада.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Івана БАРНИ.
Матрос БАРНА Іван Миколайович (03.07.1991 р. – 25.10.2024 р.) , навідник 1 мінометного відділення 2 роти морської піхоти 2 батальйону морської піхоти військової частини А4765 героїчно загинув 25 жовтня 2024 року під час захисту Батьківщини в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Миколаївка Покровського району Донецької області.
В смутку залишилися мати, дружина та синочок, а також брати та сестри.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…


Вічна Слава ГЕРОЮ!

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