Яку купити криптовалюту: топ-10 монет

Електронні гроші зберігаються у спеціальній системі блокчейн. Сьогодні купити криптовалюту в Україні можна декількома способами. Серед основних варто виділити онлайн- та офлайн-обмінники, через посередника, P2P-платформу, криптобіржу, електронний термінал. Однак перед придбанням важливо оцінити, які монети заслуговують на увагу.

Яку криптовалюту купити: популярні варіанти

Щоб трейдерам було легше зорієнтуватися серед великої різноманітності пропозицій на платформах, рекомендується звернути увагу на такі монети:

DeFi Coin – у секторі DeFi ця валюта вважається головною. Lucky Block – актив однойменної лотереї, що відрізняється регулярними розіграшами призів. Bitcoin – найперша та найпопулярніша крипта. Ethereum – «срібло», яке по затребуваності йде відразу після біткоіна. Avalance – валюта, яка суттєво підвищила капіталізацію за минулий рік. Cardano – найпоширеніший вибір серед крипти PoS. Chainlink – відзначається різке зростання курсу у 2022-му. Cosmos – має велику кількість проектів DeFi. Dogecoin – мем, який значно збільшився у ціні. Polkadot – головний конкурент ETH.

Перед вибором рекомендується навідатися на тематичні канали, де експерти викладають свої прогнози щодо розвитку ринку.

Що потрібно для входу на біржу

Криптовалюту в Україні купити можна тільки після низки певних дій на платформі. Насамперед вивчіть інструменти, доступні на ресурсі: графік ціни, форма створення ордера, книга заявок, дані щодо обсягів торгів, історія угод. Щоб стати успішним трейдером, необхідно вибрати сервіс, який відповідає вашим уподобанням та потребам. Визначтеся з криптогаманцем. Кожна цифрова валюта передбачає спеціалізований гаманець. Наприклад, для біткоїну це Exodus Coinbase. MyEtherWallet – вибір для ефіру.

Де вигідніше купити критовалюту

Це залежить від багатьох факторів. До основних критеріїв відноситься технічна простота процесу та низькі комісії. Більшість платформ, представлених в Україні, пропонують сервіс швидкої купівлі та продажу. При такому варіанті угоди закриваються за пару кліків та здійснюються миттєво.

Найнижчі комісії доступні на біржах WhiteBIT, Binance, Bitfinex, ByBit. Збори на зазначених ресурсах становлять лише 0,1%, що особливо актуально для великих угод. Тоді економія – дуже помітна. Зверніть увагу, на багатьох майданчиках комісійний збір залежить від активності користувача. Діє просте правило: чим більше ви торгуєте, тим нижчий відсоток комісії.