Яким має бути житло бізнес-класу: розбираємося на прикладі ЖК Creator City

Сьогодні навіть ті, хто не цікавиться покупкою нерухомості, прекрасно знають, що новобудови поділяються на різні класи. «Комфорт», «бізнес», «преміум» — ці слова, мабуть, чув кожен.

Разом з тим одразу відповісти, чим саме вони відрізняються один від одного, крім вартості, зможе навіть не всякий професіонал цього ринку, не кажучи вже про звичайних українців, які шукають нове житло.

Річ у тім, що за довгі роки в Україні так і не був ухвалений єдиний класифікатор житлових комплексів. Проте девелопери, які активно вивчають один одного, все-таки дійшли своєрідного консенсусу і сформували негласний набір параметрів, що визначають клас житла. Які ж із них належать до бізнес-класу? На це запитання відповімо на прикладі новобудови Creator City.

Локація вирішує

Якщо ділянка будівництва віддалена від центру міста, основних ділових, рекреаційних і культурних локацій — на жаль, для бізнес-класу вона не підійде. Місце розташування — це перше, за чим оцінюють новобудову. І ЖК Creator City, від якого до центру Києва можна дістатися на машині всього за 10 хвилин, в цьому сенсі дуже показовий приклад. Лук’янівка як історичний центр Шевченківського району з її різноманітною інфраструктурою, парками та скверами ідеально підходить для зведення житла підвищеної комфортності.

Втім, Creator City покладається не тільки на багате сусідство. Його девелопер «Креатор-Буд» вирішив створити багатофункціональний проєкт формату live-work-play, в якому є практично все. Для автомобілістів — дворівневий підземний паркінг з ліфтом і зарядками для електромобілів і гостьові стоянки. Для батьків — свій дитячий садок і майданчики. Для здоров’я — спортивні зони, комплекс із басейном і власний медичний центр.

Не залишаючи території ЖК, жителі зможуть робити покупки у своєму супермаркеті та великій кількості магазинів і сервісів, які розмістяться на перших поверхах. Гуляти з домашніми улюбленцями — на окремому кінологічному стадіоні. А розслаблятися — не тільки в облаштованих зонах відпочинку і лаунж-зонах на дахах будинків, а й у великому ландшафтному парку площею 2 гектари, який з’явиться між будинками і, серед іншого, потішить власною водоймою.

Фото: ЖК Creator City

Бізнес-клас також обов’язково передбачає охорону, щоб ніщо не порушувало спокій мешканців. У Creator City двір повністю закритий не тільки від машин, а й від сторонніх. Вся комерція розташується із зовнішнього боку будинків, вхід і в’їзд на територію контролюватиметься за допомогою шлагбаума і магнітних ключів. А стежити за порядком допоможе цілодобова система відеоспостереження без сліпих зон.

Стелі — це ще не все

Яскравим показником бізнес-класу традиційно вважається висота стель — щоб були як у сталінках. У Creator City з цим теж усе гаразд — відстань від підлоги до стелі в ньому в чистовому оздобленні становить 3 метри. Втім, не менш важливі й планування, які в бізнес-класі мають бути більш просторими й вільними. Так, в новобудові від «Креатор-Буд» навіть «одинички» починаються від 41 квадратного метра, а близько пів сотні планувань пропонують варіанти до 5 кімнат і навіть шестикімнатне дворівневе житло на солідні 186 квадратів з терасою.

Доповнює загальну картину авторський архітектурний проєкт бюро AIMM, де кожен з восьми будинків має індивідуальний вигляд, але стилістично вписаний в єдиний простір. Суворі геометричні форми або хвилясті вигини, класичні висотки або каскадні будівлі — тут кожен знайде свого «улюбленця».

Фото: ЖК Creator City

А ось вишукані лобі з професійним консьєрж-сервісом порадують всіх незалежно від будинку. Лаунж-зони, багатофункціональна вбиральня, колясочна, лапомийки для улюбленців — у поєднанні з сучасним і неокласичним дизайном вхідні групи Creator City деконструюють звичне уявлення про під’їзди.

Технології комфорту.

Будь-який будинок — це матеріали, помножені на технології. А тому в бізнес-класі важливо, щоб вони були якісними, довговічними і надійними, забезпечуючи максимальний комфорт життя.

Фото: ЖК Creator City

У Creator City стіни зроблені з повнотілої червоної цегли, що давно довела свою перевагу. Фасади всіх будинків обладнуються навісною вентильованою системою і облицьовуються керамогранітом. Такий фасад влітку захищає стіни від перегрівання, а взимку навпаки знижує втрати тепла. Автономне опалення і котельні на дахах дадуть змогу ще й регулювати опалювальний сезон на свій розсуд.

Шість швидкісних ліфтів доставлять додому зі швидкістю 2 метри на секунду. Додаткова міжквартирна і міжповерхова шумоізоляція дасть змогу уникнути головної проблеми новобудов — постійних звуків ремонту у перші роки. А панорамні вікна з п’ятикамерними профілями та двокамерними склопакетами захистять не тільки від зовнішнього шуму і тепловтрат, але й забезпечать чудовий краєвид на упорядкований зелений двір або мальовничу Лук’янівку.