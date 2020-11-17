Скільки “коштував” один голос виборця для кандидатів на посаду мера Тернополя

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС порахували скільки кандидати на посаду Тернопільського міського голови витратили коштів на передвиборну агітацію в розрахунку на одного свого виборця, тобто на один голос, який був відданий за конкретного кандидата.

Таке дослідження було зроблено на основі аналізу остаточних фінансових звітів виборчих фондів кандидатів на посаду Тернопільського міського голови та даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати голосування з виборів Тернопільського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, що участь у виборах Тернопільського міського голови взяло 10 кандидатів, серед яких 9 чоловіків та 1 жінка. Також серед 10 кандидатів на посаду мера Тернополя – 9 кандидатів були висуванцями від місцевих організацій партій і 1 самовисуванець. За результатами виборів Тернопільського міського голови, які відбулись 25 жовтня 2020 року, згідно даних протоколу Тернопільської міської ТВК про результати голосування з виборів Тернопільського міського голови, Тернопільським міським головою обрано Сергія Надала.

Отже, “найдорожчим” виявився виборець для кандидата на посаду Тернопільського міського голови Віктора Гевка, на одного його виборця було витрачено 408 гривень 43 копійки, а «найдешевше» обійшовся виборець для Володимира Барни – всього 2 гривні 19 копійок . Щодо інших кандидатів на посаду Тернопільського міського голови, то для Ігоря Сцібайла 1 голос виборця “обійшовся” в 117 гривень 28 копійок, Ірині Яремчук – 107 гривень 68 копійок, Віктору Овчаруку – 61 гривню 85 копійок, Олексію Станьку – 53 гривні 33 копійки, Леоніду Бицюрі – 45 гривень 38 копійок, Сергію Надалу – 5 гривень 10 копійок.

Варто зазначити, що кандидат на посаду Тернопільського міського голови Іван Сорокаліт повідомив Тернопільську міську ТВК про не утворення виборчого фонду. Даних щодо остаточного фінансового звіту виборчого фонду як кандидата на посаду Тернопільського міського голови Олександра Кравчука, оприлюднених Тернопільською міською ТВК, немає.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Своєрідна “вартість” одного голосу виборця для кандидатів на посаду Тернопільського міського голови є досить різною і залежить від співмірності кількості поданих голосів за кандидатів на посаду Тернопільського міського голови і їх витрат на передвиборну агітацію. Витрачені загалом кошти на передвиборну агітацію дають підстави стверджувати про значні витрати кандидатів та «цінність» отриманих голосів виборців для обрання міським головою Тернополя. Однак варто зазначити, що виборчі фонди кандидати на посаду міського голови Тернополя були відкриті переважно в часовому проміжку – 28, 30 вересня – 1 жовтня, лише Володимир Барна відкрив свій виборчий фонд 9 жовтня.

А спостерігаючи за перебігом передвиборчої кампанії місцевих виборів, ми ще протягом липня – вересня могли бачити на біл-бордах, сітілайтах, вивісках, реклами в Інтернеті, соціальних мережах, листівках, плакатах, тощо політичну рекламу, де було зображення чи згадка імені ще тоді потенційних кандидатів на посаду міського голови Тернополя, що говорить про фактичну дочасність проведення передвиборної кампанії кандидатами. Тому відповідно витрати на таку дострокову передвиборчу агітацію немогли бути відображені у фінансових звітах виборчих фондів кандидатів до їх реєстрації кандидатами та відповідно утворення виборчих фондів. Однак і ті дані, які відображені у фінансових звітах дають можливість прослідкувати певні тенденції та зробити висновки. Також варто зазначити, що таку «вартість» одного голосу виборця досить часто визначають в містах країн Європи, США після проведення місцевих виборів в тому числі. Тому ми також вирішили зробити такий аналіз за результатами виборів Тернопільського міського голови”.

Нагадаємо, що за результати голосування з виборів Тернопільського міського голови, згідно даних із протоколу про результати голосування з виборів Тернопільського міського голови 25 жовтня 2020 року, в єдиному одномандатному виборчому окрузі, перемогу здобув Сергій Надал, отримавши 52 876 голосів виборців, що становить 74,59% голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. Щодо інших кандидатів на посаду Тернопільського міського голови, то кандидатуру Івана Сорокаліта підтримали 4171 виборець (5,88%), Леоніда Бицюру – 3507 виборців (4,95%), Віктора Овчарука – 3144 виборці (4,43%), Віктора Гевка – 2603 виборці (3,67%), Ірину Яремчук – 1420 виборців (2,00%), Олександра Кравчука – 592 виборці (0,83%), Володимира Барну – 501 виборець (0,70%) , Ігоря Сцібайла – 434 виборці (0,61%) та Олексія Станька – 375 виборців (0,52%).

70 тисяч 884 виборці взяли участь у голосуванні за кандидатів на посаду Тернопільського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, явка виборців становила 40,05%.