ЄРД – оновлений реєстр з швидким доступом і якістю

Реєстр фізичних і юридичних осіб є хорошим джерелом інформації для більшості контрагентів і потенційних партнерів. Застосування інформації з даного реєстру є хорошим способом повністю оцінити дані щодо підприємця або юридичної особи, що також є хорошим способом попередити для проблеми.

Постійні оновлення змінюють структуру і функціонал реєстру, спрощується пошук необхідної інформації. Кожен бажаючий має можливість зробити безкоштовний запит ЄДР, щоб провести подальший аналіз сформованих даних. Краще витратити небагато часу на реєстр, ніж потім переживати за співпрацю і подавати позови до суду по різним причинах.

Зміни та нововведення реєстру

Немає необхідності додатково встановлювати додаток, адже запит можна робити прямо в реєстрі. Довідник з адресами нарешті підключений, де можна аналізувати вулиці з автоматичного переліку. Раніше доводилося вручну вказувати адресу.

Додається формат PDF для документів, хоча раніше був використаний тільки формат TIFF. Тепер реєстр став швидшим і точнішим з наступними перевагами:

вперше з’явився облік фермерських сімейних господарств;

є окремий блок з даними щодо бенефіціарів;

передбачені нові форми документів;

можна робити безкоштовний запит до реєстру.

Оновлення дозволили спростити роботу з реєстром і отримувати безкоштовно запит з ЄДР з великою кількістю інформації за меншу одиницю часу.

Різновиди запитів

Запит ЄДР можна отримувати безкоштовно або відповідно до раніше обраного тарифу. Примітно, що безкоштовний пошук трохи відрізняється від сплаченого. При відсутності платежів пошук проводиться за обмеженою кількістю блоків інформації. Необхідно вказувати ідентифікаційний код підприємця або ЄДРПОУ з назвою, якщо це юридична особа.

Якщо оплатити тариф, тоді пошук доступний за кількома додатковими параметрами:

засновник підприємства;

керівники юридичної особи;

особи, які мають право підпису.

У ЄДР безкоштовний запит формує інформацію, яку не можна зберегти, в той час як платний доступ забезпечує такий функціонал.

Інформаційно-аналітична база YouControl автоматично отримує необхідні дані і формує запити від клієнтів, створюючи також докладний звіт про конкретну юридичну особу. При цьому досьє компанії формується не тільки з одного реєстру, адже тут береться до уваги інформація з 50 баз даних.







