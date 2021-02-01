13:25 | 1.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Тернополі з лікарні зник чоловік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого жителя села Дубівці Тернопільського району, Зятика Олега Євгеновича 1980 року народження.

27 січня чоловік покинув медичний заклад, що в Тернополі на вулиці Купчинського, де перебував на стаціонарному лікуванні.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102». 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *