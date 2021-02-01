У Тернополі з лікарні зник чоловік

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого жителя села Дубівці Тернопільського району, Зятика Олега Євгеновича 1980 року народження.

27 січня чоловік покинув медичний заклад, що в Тернополі на вулиці Купчинського, де перебував на стаціонарному лікуванні.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».