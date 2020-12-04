Игрушечная планета Lego

Одна из самых известных игрушек для детей — это конструкторы Lego. Фирма по их производству была основана в 1932 году датчанином Оле Кирком Кристиансеном. Прототипы кирпичиков Lego были деревянными, и только в 1947 году было решено начать их производство из пластика. Мало кто знает, что название Lego происходит от начальных букв датского слова «Leg godt», что означает «весело провести время». Это отличная игрушка для детей любого возраста, как для дошкольников, так и для детей постарше.

Что можно построить из Lego

Конструкторы Lego позволяют создавать практически неограниченные строительные формы, такие как здания, автомобили, корабли. Кроме того, игрушку разработали люди, которые любят строить из кирпичиков. Именно благодаря им, каждый год появляются все новые наборы Lego. Разработчики идут в ногу с модой и следят за ее трендами.

Неограниченные возможности для творчества

Игра с конструкторами Lego не только является отличным развлечением в течение долгих часов, но также стимулирует творчество и учит. Дети, играющие с кирпичиками Lego, развивают навыки ручного труда и логического мышления. Более того, кирпичики станут отличным подспорьем при обучении распознаванию форм, цветов, основам математики и физики. Каждое новое строительство — это одновременно новый вызов и удовольствие. Как родитель, вы должны помнить, что ваш маленький архитектор должен создавать башни, гаражи и дома из блоков, изготовленных из безопасных и сертифицированных материалов.

Инвестируйте в Lego

Конструктор Lego — может стать не только любимой игрушкой для ваших детей, но и объектом инвестирования.

Семь профессиональных советов по инвестированию в Lego:

Если вас интересует конкретный набор Lego, купите один экземпляр, чтобы использовать его, а другой — про запас. Цены растут даже на бывшие в употреблении наборы, а большие эксклюзивные комплекты могут принести большую прибыль через несколько лет. На вторичном рынке Lego очень популярны сезонные наборы ограниченного выпуска. Одним словом, чем реже выпускались комплекты, тем лучше. Покупайте наборы Lego, выпущенные после 1999 года. Предыдущие считаются не очень удачным вложением, так как многие из них были очень простыми и неинтересными. Есть винтажные комплекты, но стоимость большинства из них уже не растет, и их состояние оставляет желать лучшего. Сохраняйте наборы, коробки и инструкции Lego в наилучшем состоянии. Сберегайте все компоненты из набора. Храните коробки в сухом, темном месте, без солнца и влаги. Ставьте коробки Lego вертикально, как книги. В горизонтальном положении коробки деформируются. Размер не имеет значения — покупайте как большие, так и маленькие комплекты. Очень ценятся мини-фигурки Lego.