Перша сесія новообраної Лановецької міської ради: обрано керівний склад та старост сіл громади

3 грудня відбулося перше пленарне засідання першої новообраної сесії Лановецької міської ради восьмого скликання.

Поблагословили на добрі справи, мудрі рішення та запросили до спільної молитви усіх присутніх священники храмів Лановець — о. Ігор Шаринський, о. Мирон Бречко та о. Іван Мануляк.

Зоя Вегера, голова Лановецької міської територіальної виборчої комісії, зачитала протокол виборів, згідно з яким 26 депутатів і міський голова Роман Казновецький набули своїх повноважень та отримали тимчасові посвідчення.

Шляхом таємного голосування секретарем міської ради обрано Вікторію Хом’як.

Першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради затверджено Руслана Задерея. На посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради — Анатолія Поцелуєва та Олега Казмірчука.

Також більшістю голосів сесії міської ради на посади старост сіл Лановецької ОТГ затверджено:

• Антоніну Дмитренко — с. Якимівці та с. Татаринці;

• Андрія Матевощука — с. Загірці та с. Михайлівка;

• Анну Усік — с. Юськівці та с. Краснолука;

• Володимира Пшика — с. Гриньки, с. Козачки та с. Грибова;

• Григорія Смолія — с. Вербовець та с. Влащинці;

• Віктора Яремчука — с. Білозірка, с. Шушківці, с. Москалівка, с. Плиска;

• Івана Кізюка — с. Вишгородок, с. Соколівка, с. Коростова, с. Печірна, с. Кутиска;

• Олександра Дорановського — с. Осники, с. Іванківці, с. Молотків;

• Ларису Чабан — с. Лопушно, с. Пахиня, с. Коржківці, с. Верещаки;

• Андрія Гуменюка — с. Ванжулів, с. Мала Карначівка, с. Волиця, с. Малі Кусківці, с. Оришківці;

• Віктора Михащука — с. Бережанка, с. Жуківці, с. Мартишківці, с. Велика Білка, с. Мала Білка.

Окрім цього, утворено виконавчий комітет Лановецької міської ради у кількості 29 осіб та обрано постійні комісії.