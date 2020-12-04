У Тернопільській університетській лікарні триває обладнання корпусу для пацієнтів, хворих на COVID-19

У Тернопільській університетській лікарні ведеться обладнання корпусу для хворих на коронавірус. До цього часу сам корпус був закритий багато років через незавершені ремонтні роботи.

Зараз ремонтні роботи відновлено. Приміщення облаштовують для надання допомоги хворим на COVID-1. До ліжок під’єднують кисневі точки. Про це повідомили в Тернопільській облдержадміністрації.

Володимир Труш. «Один із корпусів університетської лікарні був закритий майже 4 роки. Тут розпочали ремонтні роботи, але через відсутність коштів, так і не закінчили, – зазначає голова ТОДА

– Спільними зусиллями та допомогою аграріїв ми змогли знайти 1 млн 980 тисяч та перерахувати на благодійний фонд лікарні. Ремонтні роботи тривають швидко. І до кінця місяця можна буде приймати пацієнтів, хворих на COVID-19».

Корпус розрахований виключно для пацієнтів з коронавірусом. У ньому розгорнуто 105 ліжок. Тут встановлять усе необхідне медобладнання: рентгенівський апарат, КГ, УЗД, апарат для ендоскопії.

«Тут лікуватимуться пацієнти з гострою ковідною пневмонією або іншою симптоматикою. На другому поверсі облаштують відділення інтенсивної терапії, де будуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки», – каже головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар.

Також у медзакладі для пацієнтів на коронавірус додатково перепрофілювали 4 відділення, а саме: ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ремокардіології.

Увесь медперсонал перепрофільованих відділень готовий працювати та надавати допомогу пацієнтам на коронавірус.

Також, як додав голова ОДА, Тернопільщина отримала другий транш субвенції на підведення кисню. Це 23, 8 млн грн, які уже розподілили між лікарнями.

«Для університетської лікарні також буде закуплено велику кисневу восьмикубову бочку для розрідженого кисню. Це буде стаціонарна киснева станція, з якої подаватиметься кисень не тільки у цей корпус, а й інші корпуси, передбачені для хворих на Ковід», – додає Голова ОДА.

Нагадаємо, що Тернопільщина уже отримала перший транш державної субвенції – 14 млн 451 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду, передбаченого для надання допомоги пацієнтам з COVID-19.