Безкоштовний проїзд до садівничих товариств буде з 1 червня для пільговиків у Тернополі

«З метою покращення якості перевезень пасажирів в Тернопільській міській територіальній громад, на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про укладання додаткової угоди до Договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернопільській міській територіальній громаді до садівничих товариств», – пояснили у міськраді.

З 1 червня перевізник здійснюватиме безоплатне перевезення пільгових категорій пасажирів, визначених чинним законодавством, у тому числі до садівничих товариств «Ветеран» та ін.. по електронних квитках «Соціальна карта Тернополянина». Курсуватиме згідно затверджених розкладів руху, без обмеження їх кількості.