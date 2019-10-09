За крок від діабету. Що таке переддіабет і як його виявити?

Цукровий діабет 2-го типу – одна з небагатьох хвороб, чия природа добре відома, а значить, хворобу можна попередити. Головне – почати діяти вчасно, коли порушення обміну речовин тільки почали розвиватися – такий стан лікарі називають переддіабетом. Це своєрідна «сіра зона», проміжний стан між нормою і цукровим діабетом. І саме в цей період можна виправити процеси обміну в організмі і повернути хворобу назад.

Адже, незважаючи на те, що цукровий діабет має спадкову природу, при правильному способі життя «погана» генетика навряд чи спрацює, тому, навіть якщо ви генетично схильні до діабету, все в ваших руках. Доведено, що зміна способу життя на стадії переддіабету навіть без призначення цукрознижуючих препаратів зменшує ризик розвитку цукрового діабету на 67%!

Багато продуктів (цикорій, топінамбур, кориця, листя чорниці, перегородки волоських горіхів і ін.) знижують цукор у крові. Але в реальності зменшити рівень глюкози в крові їм не під силу. Як правило, такі продукти багаті речовинами, які знижуватимуть засвоєння вуглеводів в кишківнику, а значить, просто не піднімають глюкозу в кров’яному руслі або підвищують його помірно.

Коли бити тривогу?

Підступність діабету 2-го типу полягає в тому, що хвороба на ранній стадії не має специфічних симптомів. А вже переддіабет часто і зовсім ніяк себе не проявляє, тому багато хто навіть не підозрює про свій стан. Однак деякі фактори все ж можуть змусити вас задуматися і перевірити рівень цукру в кров’яному руслі. Серед них:

наявність діабету у близьких родичів;

надлишок маси тіла;

високий рівень артеріального тиску;

підвищення рівня в крові холестерину;

вік більше ніж 45 років – з роками ризик діабету наростає.

Якщо аналіз крові виявив наявність переддіабету, необхідно терміново вживати заходів.

Худніть

Метаболічні порушення, якими незмінно супроводжується ожиріння, рано чи пізно призводять до діабету. У розраду тим, хто не може схуднути, можна сказати лише одне: якщо ваша вага стабільна, навіть при наявності зайвих кілограмів ризик діабету значно нижчий, ніж у тих, хто гладшає з року в рік.

Слідкуйте за харчуванням

Зменшити ймовірність розвитку цукрового діабету, а заодно і схуднути допоможе принцип «харчового світлофора». У червоній зоні знаходяться висококалорійні продукти, які необхідно обмежити, а краще майже виключити з раціону. Сюди можуть потрапити навіть такі начебто корисні продукти, як оливкова олія або мед. Але не варто плутати корисність з калорійністю і налягати на таку їжу.

У зелену зону потрапляє їжа, яку можна їсти без обмежень. В основному це овочі, які заповнюють шлунок, даючи відчуття ситості, але при цьому містять дуже мало калорій. І нарешті, у жовтій зоні виявляться продукти, кількість яких потрібно зменшити наполовину від звичної порції. Така система простіше підрахунку калорій. Адже метаболізм, вага і спосіб життя у всіх різний, тому хтось худне, обмеживши раціон до 2000 ккал на добу, а хтось сидить на дієті в 1200 ккал і не втрачає ні грама.

Займіться спортом

Щоб знизити ризик діабету, достатньо всього лише 30 хвилин помірного фізичного навантаження в день (підійде навіть звичайна інтенсивна ходьба). Від такого тренування ви навряд чи схуднете (щоб скинути вагу, заняття спортом повинні бути більш тривалими і інтенсивними), проте м’язи активно утилізують глюкозу, а значить, рівень глюкози (цукру) в крові після фізичного навантаження знижується.

ВАЖЛИВО!

Переддіабет призводить до розвитку цукрового діабету не завжди. Вважається, що в найближчій перспективі діабет розвивається приблизно у третини людей. Ще у третини переддіабет зникає, навіть якщо хворий веде колишній спосіб життя. Решта так і залишаються на рівні переддіабету. Втім, навіть якщо організм прийшов у норму, це не означає, що через рік він не виникне знову, і тоді результат може бути зовсім іншим. Згідно зі статистикою, якщо людина не змінює свої харчові звички і спосіб життя, протягом 15 років цукровий діабет розвивається практично в 100% випадків.

Здаємо аналізи

Кращий спосіб дізнатися, чи є у вас переддіабет або цукровий діабет, – здати аналіз крові «на глюкозу (цукор)».

При наявності зайвої ваги незалежно від віку необхідно проходити дослідження не рідше 1 разу на три роки. Якщо зайвої ваги немає, але вам вже виповнилося 45 років, необхідно обстежитися з тією ж частотою. Якщо аналізи виявляють переддіабет, здавати кров необхідно 1 раз на рік, при цьому, можливо, знадобиться проведення навантажувального тесту з глюкозою.

Ось список досліджень, які допомагають виявити переддіабет і цукровий діабет 2-го типу.

Глюкоза в крові натще або дослідження рівня глюкози у венозній крові (а саме в плазмі). Цей біохімічний аналіз крові вважається основним скринінговим дослідженням. Кров здають строго натщесерце через 8-14 годин голодування. Пероральний глюкозотолерантний тест. Цей аналіз також називають навантажувальним тестом з глюкозою. Під час дослідження пацієнт здає кров 2 рази. Перший раз вимірюється рівень глюкози в крові натще. Потім людині дають спеціальний солодкий напій (75 грамів розчиненої глюкози), а через 2 години знову беруть аналіз крові для вимірювання рівня глюкози. Справа в тому, що при наявності порушень обміну речовин рівень глюкози натще може довгий час залишатися в нормі. Однак після навантаження показники можуть бути іншими. Аналіз крові на глікозильований гемоглобін. Цей аналіз відображає середній рівень глюкози в крові за тривалий період – 3 місяці. Якщо рівень глюкози в крові може змінюватися досить швидко, то для гликированного гемоглобіну такі коливання не характерні. Справа в тому, що глікірованний гемоглобін утворюється в результаті реакції глюкози і гемоглобіну, а термін життя червоних кров’яних тілець, що містять гемоглобін, становить близько 3 місяців.

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