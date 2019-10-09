До свят через станцію «Тернопіль» курсуватимуть два додаткові поїзди

Відзначення на державному рівні свята Дня захисника України відбилося і на руху поїздів. У понеділок, 14 жовтня, через Тернопіль курсуватимуть два додаткові потяги. Тож тернополяни та гості міста матимуть нагоду без проблем доїхати до рідних у жовтневі вихідні.

Загалом “Укрзалізниця” у період 12-14 жовтня призначила чотири додаткові поїзди – до Львова, Дніпра та Одеси. Два з них курсуватимуть через станцію «Тернопіль», зокрема:

– поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 7:42 та прибуття до Львова об 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47;

– поїзд № 168 Львів – Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 9:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.