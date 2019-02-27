Тернопільський суд змусив чоловіка відновити вуличну дорогу, яку він забудував

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду окремою ухвалою зобов’язала Великоберезовицьку селищну раду Тернопільського району Тернопільської області відновити належний стан вуличної дороги загального користування, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Відповідно до матеріалів справи, у серпні 2018 року Любов Б. звернулась до суду з позовом до Антона А. та просила зобов’язати відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою загального користування, розташованою у смт. Велика Березовиця Тернопільського району по вул. Заводська, між земельними ділянками будинків №№ 16 та 17. А саме: засипати забетоновану двометрову яму та демонтувати розташовані по периметру над нею надземну надбудову і металеву конструкцію, відновити вуличну дорогу загального користування до належного стану, звільнивши проїжджу частину від дерев.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду та постановою Тернопільського апеляційного суду у задоволені позову відмовлено.

Проте під час розгляду справи колегією суддів встановлено, що бетонна яма, металева сітка біля неї та дерева розташовані на землях загального користування. Даний об’єкт становить небезпеку, оскільки двометрова яма є відкритою та існує ймовірність, що хтось може в неї впасти.

Враховуючи те, що виключно до компетенції селищної ради входить забезпечення чистоти та порядку на території населеного пункту (п. 44 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”), колегія суддів Тернопільського апеляційного суду окремою ухвалою зобов’язала Великоберезовецьку селищну раду яму засипати, надземну надбудову по її периметру — демонтувати, а вуличну дорогу загального користування відновити, звільнивши проїжджу частину від зелених насаджень.

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