Забудова по-тИрнопільськи. Або як виростити багатоповерхівку з двоповерхового будинку?

На електронну адресу “Погляду” надійшов лист від тернополянина (ім’я редакції відоме), якого турбують незаконні будівництва у Файному місті. Подаємо лист без змін.

Ви помітили, що центральна частина Тернополя забудовується і ущільнюється повним ходом? В Центрі та поблизу привабливе місце розташування нерухомості, дорожча вартість квадратних метрів і відповідно – більший заробіток для тих, хто будує та дає дозволи. Ласий шматок землі та велика вигода штовхають забудовників на різні маніпуляції і хитрощі, щоб обійти закон.

Через таку захланність стається надмірне навантаження на старі комунікації, порушення норм та безпеки будівництва, невідповідність між дозволами і фактичною забудовою та багато інших нюансів.

До Вашої уваги, перший приклад – багатоповерхівка, яка виросла в результаті реконструкції маленького будинку у приватному секторі по вул. Коцюбинського, 36. Цікава «реконструкція», яка в рази збільшила площу будинку.

Чи покупці нерухомості будуть знати, за якими нормами було збудовано об’єкт, які є порушення і які неприємності можуть чекати згодом власників під час експлуатації?

Хто і як будував? Невідомо, адже нема паспорту об’єкту будівництва та даних про замовника і підрядника.

Неодноразово були написані скарги і звернення з проханням провести експертизу та проконтролювати виконання рішень міської ради стосовно демонтажу незаконного будівництва.

Другий об’єкт – будова за адресою провулок Галицький, 11.

Отримавши дозвіл на будівництво двоповерхового будинку, збудувати багатоповерхівку – це зухвалий вчинок!

Під час будівництва порушено не одну норму. Проїзд для спецтранспорту перекритий. Якщо, не дай Бог, станеться пожежа, то мешканцям такого будинку не отримати порятунок. Але забудовник не переймається життям та майном інших людей. Навіть під час будівництва не виконуються елементарні правила безпеки – будівельний майданчик не огороджений відповідним чином і можуть постраждати люди та майно.

Що робити? Ми, активні тернополяни, будемо відстоювати справедливість і плануємо звертатися зі скаргою та зверненням в Державну інспекцію архітектури і містобудування (м. Київ), щоб ініціювати перевірки. Хочемо отримати відповідь: яким чином і які видавалися дозволи місцевим ДБК забудовникам? А також призупинення будівництва до завершення розслідування.