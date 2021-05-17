13:31 | 17.05.2021
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Новини Тернополя 

Мав двох дітей, недавно померла мама: подробиці самогубства 36-річного чоловіка у Тернополі

tata 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі на вулиці Морозенка застрелився 36-річний чоловік. Причини трагедії та, що могло спричинити таке самогубство наразі встановлюються.  Про це пише 0352. 

Натомість відомо, що 36-річний чоловік раніше мешкав у селищі Козова. Там у нього є дружина та двоє дітей. Останнім часом чоловік переїхав жити до свого батька та брата. Минулого року чоловік втратив маму. У тернопільській квартирі він 15 травня і вчинив самогубство. 

Нагадаємо, у Тернополі загадково загинув 36-річний чоловік. Він двічі вистрелив із вікна та застрелився. 

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