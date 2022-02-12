Голова Тернопільської обласної ради з дружиною закликають українців дарувати книги

БО «Фонд Михайла та Мар’яни Головко» започатковує ініціативу до Міжнародного дня дарування книг.

Голова обласної ради з дружиною закликають українців долучитися до відзначення свята та зробити один одному найкращий подарунок у вигляді книги.

– 14 лютого ми відзначаємо Міжнародний день дарування книг. Цього дня люди у всьому світі дарують книги та надихають на це інших. Книги допомагають віднайти нам цілющі зерна знань, спонукають до творчого пошуку, нових знахідок і відкриттів. Книга – одне із найбільших чудес, створених людиною. Вони відкривають нам світ, наповнюють його зсередини,– зазначив Михайло Головко.

Мар’яна Головко зауважила, що традиція дарувати книги в Україні, на жаль, не дуже поширена.

– Упродовж десяти років люди в усьому світі долучаються до відзначення цього свята та дарують один одному книги. В Україна, на жаль, ця традиція не є поширеною. Друзі, підтримайте нашу ініціативу з відзначення Міжнародного дня дарування книги. Діліться найбільшим багатством людства, – наголосила Мар’яна Головко.

Детальніше про ініціативу БО «Фонд Михайла та Мар’яни Головко» — у відео.