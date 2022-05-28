Зачем учить английский: ТОП причин начать заниматься уже сегодня

Зачем учить английский: причины начать учить язык сегодня

Вопросом о том, зачем нужен английский, задаются и те, кто только собирается его учить, и те, кто уже учит. В настоящее время английский изучают в школах, ВУЗах, на специализированных курсах. Последние, например, предлагает языковая школа Инглиш Прайм, специалисты которой поделились своим мнением по данному вопросу. Год за годом число желающих только увеличивается, что делает этот язык еще популярнее. Какую же пользу принесет подобное знание?

Новые возможности при поездках за границу

Это главное, для чего сегодня нужно учить английский. Во-первых, умение говорить на языке Шекспира сделает поездку более безопасной:

позволит узнать, что говорят люди в окружении;

уточнить, почему опаздывает самолет или поезд;

как найти дорогу к нужной точке и пр.

Также этот навык существенно расширит круг возможностей. В некоторых странах базового уровня вполне достаточно для комфортного общения. Знание английского поможет получить бесценный опыт, пережить удивительные приключения и создать яркие воспоминания. Взять хотя бы изучение местных достопримечательностей без помощи гида. Впечатления гарантированы.

Перспективы карьерного роста

Вопросом о том, зачем нужно знание английского языка, не задаются те, кто хочет получить престижную высокооплачиваемую должность. Чтобы устроиться на такую работу, нужны не только профессиональные знания. Но и владение английским. Такие специалисты получают зарплату гораздо выше. Потому сегодняшние уроки можно смело считать стоящей инвестицией в свое будущее. В условиях современности у каждой уважающей себя компании обязательно есть хотя бы один иностранный партнер. Потому дополнительное знание языка – неоспоримый плюс для хорошего сотрудника.

Доступ к большому объему полезной информации

Английский имеет статус международного. Потому сегодня можно встретить очень много материалов – как платных, так и бесплатных – направленных на помощь в обучении. Но не только. Огромное количество профессиональной литературы, научных статей и прочего также чаще всего представлено не на русском. Понимание английского откроет доступ к тоннам различных полезных книг и сайтов.

Развитие интеллектуальных возможностей

Зачем учить английский, если не посещаешь другие страны или не работаешь в крупной компании? Изучение этого языка не только способствует расширению собственных горизонтов, но и помогает сохранить здоровье мозга. Доказанный факт – изучение любого языка позволяет предупредить болезнь Альцгеймера. Благодаря тому, что мозг создает для запоминания множество новых нейронных связей. Так почему бы не начать с английского? Это куда более интересно и увлекательно, чем то же разгадывание кроссвордов, и приносит куда больше пользы. К тому же, занятия можно начать в любом возрасте. Нет никаких ограничений.

Английский – интересное и полезное хобби

Если свободное время занято, преимущественно, просмотром сериалов или долгими переписками в соцсетях, почему бы не добавить к ним новое хобби? Зачем нужно учить английский, если он не пригодится? Пригодится, и даже очень. Например, новые серии полюбившегося сериала можно будет смотреть в оригинале, не дожидаясь озвучки. А список друзей в интернете пополнится иностранцами. Достаточно и нескольких минут в день, чтобы незаметно повышать свой уровень.

Как решиться учить английский с нуля

Уже взрослым людям часто непросто решиться приступить к изучению английского языка с нуля. Даже при условии самостоятельного обучения, некоторым неловко ощущать себя студентом, который и двух слов связать не может. Ведь школьные знания давно стерлись из памяти. Однако в современном мире нет ничего постыдного в том, чтобы приступить к изучению нового языка уже во взрослом возрасте. Напротив, это вызовет уважение окружающих. И подтверждение тому – статистики многих языковых школ, куда записываются люди и за 40, и за 50, и старше. Они успешно учатся и достигают поставленных целей. Главное – реальное желание учиться.