На кілька кілометрів розтягнувся живий ланцюг пошани – так на Тернопільщині зустріли загиблого Героя Віктора Нечая

На кілька кілометрів розтягнувся живий ланцюг пошани – так Підгороднянська об’єднана територіальна громада зустрічала загиблого захисника Віктора Нечая.

Об 11 годині з Героєм попрощалися у військовій частині в Тернополі, згодом його привезли у рідну Довжанку.

Панахида за загиблим відбудеться сьогодні о 19:00. Похорон у неділю, 29 травня, о 15:00.

Віктор Нечай до війни працював далекобійником. Разом із дружиною Іриною Степанівною виховував двох синів – Максима і Дениса. Старший, Максим, обрав собі військову професію, навчався у військовому ліцеї, згодом закінчив Національну академію прикордонної служби України. Зараз служить на Одещині. Тож коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, Віктор Ярославович пішов добровольцем на фронт. Сказав: «не можу сидіти вдома, коли мій син там, на лінії небезпеки».

Віктору Ярославовивичу було 43 роки. Вічна йому пам’ять і щирі співчуття рідним.