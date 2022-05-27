На Тернопільщині незаконно нарубали червоного дуба на 701,355 тис. грн.

Працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно із працівниками Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс» у лісових насадженнях які зростають на території Нараївської сільської ради Тернопільського району встановлено факт незаконної порубки 80 дерев дуба червоного чим заподіяно шкоду навколишньому природному середовищу на суму 701,355 тис. грн.

У зв’язку з тим, що у порушенні природоохоронного законодавства вбачаються ознаки злочину, відповідальність за яке передбачено ст.246 ККУ, матеріали справи направлено листом до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для здійснення розслідування та встановлення осіб причетних до незаконної порубки дерев.