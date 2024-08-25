Зарядные станции для электромобилей: что нужно знать при выборе

С увеличением числа электромобилей в Украине увеличивается и количество коммерческих зарядных станций. С помощью общественных зарядок можно зарядить батарею электрокара в течение рабочего дня, во время шопинга или обеда в ресторане. Восполнить запас аккумулятора можно и дома, купив собственную зарядку. Домашние зарядные станции обычно имеют мощность 3,7-11 кВт и позволяют за ночь полностью заряжать один-два семейных автомобиля. При выборе личной или коммерческой зарядки стоит обращать внимание на разъемы, мощность и совместимость с моделью электрокара.

Домашние зарядные станции

Жителям частных домов, многоквартирных домов с паркингом или владельцам гаражей выгоднее всего устанавливать домашние зарядки для электрокаров. Дома заряжаться проще и выгоднее, особенно при наличии трехтарифного счетчика электроэнергии, который позволяет существенно сэкономить, подключая машину в розетку ночью.

Компактную настенную или напольную зарядную станцию с 1 или 2 портами можно купить в складчину с другими жильцами или соседями и использовать совместно. При этом всегда можно использовать коммерческие зарядные станции для электромобилей, если зарядную станцию установить дома не представляется возможным или батарея разрядилась в течение дня.

Разъемы и карта зарядных станций

Коммерческие зарядные станции для электромобилей располагаются на АЗС, на парковках торговых и бизнес-центров, возле ресторанов и кафе. Найти ближайшую зарядную станцию можно на картах электрозаправок. При этом следует учитывать требуемый тип разъема зарядного кабеля:

Type 2 (EU) или Mennekes;

Type 1 или EV Plug J1772;

CCS1;

CCS2;

GB/T;

CHAdeMO для Tesla, Nissan Leaf, Daimler Smart ED.

Чаще всего американским электрокарам нужен разъем Type 1, а европейским – Type 2. Некоторые водители советуют использовать переходники, так как американских электрокаров обычно больше, и розетки под них на зарядных станциях заняты. Однако переходник с большой долей вероятности приведет к поломке бортовой электроники из-за несоответствия пилот-сигнала. Лучше воспользоваться приложением с картой коммерческих станций, например, от сети ТОКА, и найти свободную зарядку не рискуя повредить электрокар. Исключением является зарядка для Tesla – ее переходники и адаптеры CCS2 предназначены для зарядки от скоростных зарядных станций постоянного тока и коммерческих станций с разъемом Type 2.

Сетевые зарядные станции

Зарядить свой электрокар можно на популярных сетевых зарядных станциях. Один из примеров – сеть зарядок ТОКА.

Сетевые коммерческие зарядные станции предлагают разные типы разъемов, мощность и скорость заряда. На некоторых станциях зарядить электромобиль с 0 до 80% можно за несколько часов.